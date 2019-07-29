"Борнмут" купил Филипа Биллинга за 15 млн. фунтов

"Борнмут" потратил 15 миллионов фунтов на приобретение полузащитника "Хаддерсфилда" Филипа Биллинга.

Биллинг присоединился к "терьерам" в 2013 как юниор, а через год дебютировал за первую команду. Всего Филип сыграл 91 матч за "Хаддерсфилд", включая 27 в прошлом сезоне.



По итогам прошлого сезона "Хаддерсфилд" вылетел из Премьер-Лиги, но 23-летний датчанин не захотел возвращаться в Чемпионшип и теперь продолжит карьеру у "вишенок".



"Как только я услышал об интересе клуба, у меня отпали все сомнения. Решение перейти в такую команду, где полно талантливых игроков и игроков сборных, а также где я смогу поработать с тренером уровня Эдди Хау, далось мне легко", — сообщил Биллинг.