Николя Пепе направляется на медобследование в "Арсенал"

Вингер "Лилля" Николя Пепе пройдет медицинское обследование в "Арсенале" в ближайшие несколько дней.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что "канониры" достигли договоренности с "Лиллем" относительно стоимости Пепе в размере 72 миллионов фунтов.



"Арсенал" был далеко не единственным претендентом на Николя, поэтому вполне можно было бы ожидать, что другие клубы попытаются сделать аналогичные предложения, и тогда выбор будет за игроком.



Однако Sky Sports и The Guardian в один голос утверждают, что переход 24-летнего ивуарийца в "Арсенал" уже не сорвется. "Канонирам" остается уладить последние детали с лагерем Пепе.



Как только все формальности будут улажены, Пепе пройдет медобследование и заключит пятилетний контракт с лондонским клубом.



Пепе станет четвертым приобретением "Арсенала" в это трансферное окно после нападающего Габриэля Мартинелли, полузащитника Дани Себальоса и защитника Вильяма Салиба, правда, последний уже вернулся в "Сент-Этьен" на правах аренды.



Добавим, что это также будет рекордное приобретение в истории "Арсенала" после перехода нападающего Пьер-Эмерик Обамеянга из дортмундской "Боруссии" за 56 млн. фунтов в январе 2018.