Николя Пепе направляется на медобследование в "Арсенал"
Вингер "Лилля" Николя Пепе пройдет медицинское обследование в "Арсенале" в ближайшие несколько дней.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что "канониры" достигли договоренности с "Лиллем" относительно стоимости Пепе в размере 72 миллионов фунтов.
"Арсенал" был далеко не единственным претендентом на Николя, поэтому вполне можно было бы ожидать, что другие клубы попытаются сделать аналогичные предложения, и тогда выбор будет за игроком.
Однако Sky Sports и The Guardian в один голос утверждают, что переход 24-летнего ивуарийца в "Арсенал" уже не сорвется. "Канонирам" остается уладить последние детали с лагерем Пепе.
Как только все формальности будут улажены, Пепе пройдет медобследование и заключит пятилетний контракт с лондонским клубом.
Пепе станет четвертым приобретением "Арсенала" в это трансферное окно после нападающего Габриэля Мартинелли, полузащитника Дани Себальоса и защитника Вильяма Салиба, правда, последний уже вернулся в "Сент-Этьен" на правах аренды.
Добавим, что это также будет рекордное приобретение в истории "Арсенала" после перехода нападающего Пьер-Эмерик Обамеянга из дортмундской "Боруссии" за 56 млн. фунтов в январе 2018.
29.07.2019 19:00
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пока вы тут дудонитесь лифак там очередного африканского топаря, бога дриблинга и обводок из Бордо закрывает за налик.
изи.
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Будет карать Ливерпуль
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Круто
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Писали что денег нет, что бюджет трансферный в два раза меньше чем стоимость Пепе.
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Все топы хотят играть в Арсенал!!!
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топово !
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