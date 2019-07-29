Николя Пепе направляется на медобследование в "Арсенал"

Николя Пепе Вингер "Лилля" Николя Пепе пройдет медицинское обследование в "Арсенале" в ближайшие несколько дней.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что "канониры" достигли договоренности с "Лиллем" относительно стоимости Пепе в размере 72 миллионов фунтов.

"Арсенал" был далеко не единственным претендентом на Николя, поэтому вполне можно было бы ожидать, что другие клубы попытаются сделать аналогичные предложения, и тогда выбор будет за игроком.

Однако Sky Sports и The Guardian в один голос утверждают, что переход 24-летнего ивуарийца в "Арсенал" уже не сорвется. "Канонирам" остается уладить последние детали с лагерем Пепе.

Как только все формальности будут улажены, Пепе пройдет медобследование и заключит пятилетний контракт с лондонским клубом.

Пепе станет четвертым приобретением "Арсенала" в это трансферное окно после нападающего Габриэля Мартинелли, полузащитника Дани Себальоса и защитника Вильяма Салиба, правда, последний уже вернулся в "Сент-Этьен" на правах аренды.

Добавим, что это также будет рекордное приобретение в истории "Арсенала" после перехода нападающего Пьер-Эмерик Обамеянга из дортмундской "Боруссии" за 56 млн. фунтов в январе 2018.


Метки Арсенал, Лилль, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 29.07.2019 19:13 # hammersmith
    пока вы тут дудонитесь лифак там очередного африканского топаря, бога дриблинга и обводок из Бордо закрывает за налик.
    изи.

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  2. staryi-eblan 29.07.2019 19:11 # staryi-eblan
    Будет карать Ливерпуль

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  3. canonir14 29.07.2019 19:11 # canonir14
    Круто

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  4. darkmessiah 29.07.2019 19:09 # darkmessiah
    Писали что денег нет, что бюджет трансферный в два раза меньше чем стоимость Пепе.

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  5. gunars 29.07.2019 19:09 # gunars
    Все топы хотят играть в Арсенал!!!

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  6. reams 29.07.2019 19:08 # reams
    топово !

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