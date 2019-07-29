Клопп не ожидает, что титул снова разыграют только две команды

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не ожидает, что в новом сезоне титул Премьер-Лиги снова разыграют только две команды.

В минувшей кампании "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" были на голову сильнее всех остальных — и в плане качества игры, и в плане стабильности.



Клопп по-прежнему отдает статус фаворита "горожанам", но ожидает подмоги от других представителей топ-6 в борьбе с коллективом Хосепа Гвардиолы.



"Конечно, сценарий нового сезона не будет похож на сценарий предыдущего. В прошлом году только две команды остались в чемпионской гонке, но в этом соревновании слишком много хороших клубов, чтобы все повторилось. Думаю, даже "Сити" видит это так же".



"Они являются большими фаворитами, и другие должны постараться превзойти их — мы в том числе. По крайней мере, мы должны попробовать. Для этого мы должны улучшить свой футбол, и мы улучшим свой футбол, я знаю это", — цитирует Клоппа Goal.