Клопп не ожидает, что титул снова разыграют только две команды

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не ожидает, что в новом сезоне титул Премьер-Лиги снова разыграют только две команды.

В минувшей кампании "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" были на голову сильнее всех остальных — и в плане качества игры, и в плане стабильности.

Клопп по-прежнему отдает статус фаворита "горожанам", но ожидает подмоги от других представителей топ-6 в борьбе с коллективом Хосепа Гвардиолы.

"Конечно, сценарий нового сезона не будет похож на сценарий предыдущего. В прошлом году только две команды остались в чемпионской гонке, но в этом соревновании слишком много хороших клубов, чтобы все повторилось. Думаю, даже "Сити" видит это так же".

"Они являются большими фаворитами, и другие должны постараться превзойти их — мы в том числе. По крайней мере, мы должны попробовать. Для этого мы должны улучшить свой футбол, и мы улучшим свой футбол, я знаю это", — цитирует Клоппа Goal.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 29.07.2019 19:01 # hammersmith
    разыграет только одна команда и это не лифак

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  2. gidro-met 29.07.2019 18:42 # gidro-met
    челси и мс.

    липервуль с тоттенщитом побарахтается в болоте с арсиком и вулверхэмптором

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  3. firmino9 29.07.2019 18:13 # firmino9
    У Юры креатива маловата) Всегда с Пепом говорят очевидные вещи.
    Покупай топаря, Юрец!

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  4. manutd-20champ 29.07.2019 18:11 # manutd-20champ
    та нахера тебе АПЛ, лучше дай Эллиотту игровое время, может выстрелит..

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