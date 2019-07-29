Клопп не ожидает, что титул снова разыграют только две команды
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не ожидает, что в новом сезоне титул Премьер-Лиги снова разыграют только две команды.
В минувшей кампании "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" были на голову сильнее всех остальных — и в плане качества игры, и в плане стабильности.
Клопп по-прежнему отдает статус фаворита "горожанам", но ожидает подмоги от других представителей топ-6 в борьбе с коллективом Хосепа Гвардиолы.
"Конечно, сценарий нового сезона не будет похож на сценарий предыдущего. В прошлом году только две команды остались в чемпионской гонке, но в этом соревновании слишком много хороших клубов, чтобы все повторилось. Думаю, даже "Сити" видит это так же".
"Они являются большими фаворитами, и другие должны постараться превзойти их — мы в том числе. По крайней мере, мы должны попробовать. Для этого мы должны улучшить свой футбол, и мы улучшим свой футбол, я знаю это", — цитирует Клоппа Goal.
29.07.2019 18:00
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разыграет только одна команда и это не лифак
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челси и мс.
липервуль с тоттенщитом побарахтается в болоте с арсиком и вулверхэмптором
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У Юры креатива маловата) Всегда с Пепом говорят очевидные вещи.
Покупай топаря, Юрец!
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та нахера тебе АПЛ, лучше дай Эллиотту игровое время, может выстрелит..
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