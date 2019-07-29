"Юнайтед" отправился в Норвегию без Лукаку
"Манчестер Юнайтед" не взял нападающего Ромелу Лукаку в Норвегию на товарищеский матч против "Кристиансунна".
Напомним, Лукаку ездил с "красными дьяволами" в предсезонное турне по Азии, но ни одного матча не сыграл. Главный тренер Оле Гуннар Сульшер объяснял это нежеланием рисковать здоровьем игрока, которого беспокоит небольшая травма.
Как стало известно Sky Sports, эта "небольшая травма" настолько незначительна, что Сульшер легко мог бы использовать Лукаку, если бы этого хотел.
Тем не менее, "Юнайтед" сыграет во вторник в Осло без Ромелу, которого продолжают сватать в "Интер" и "Ювентус".
Пропустит матч против "Кристиансунна" и защитник Маттео Дамиан, которого тоже связывают с переездом в Серию А.
Добавим, что матч в Норвегии будет предпоследним товарищеским для "дьяволов". В субботу им еще предстоит сыграть против "Милана" в Кардиффе.
29.07.2019 17:00
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Он уже одной ногой в Серии А. Короче на каждую позицию по игроку нужно. А осталась то всего неделя(
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Против Милана в Кардиффе - круто)
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