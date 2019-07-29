Де Брюйне: "Для чемпионства может хватить 85 очков"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне считает, что в предстоящем сезоне для чемпионства может хватить 85 очков.

В двух предыдущих кампаниях "горожане" суммарно набрали колоссальные 198 очков, поэтому ожидания в отношении команды Хосепа Гвардиолы снова высоки.



Де Брюйне ожидает более ожесточенной конкуренции со стороны других команд в сезоне 2019/20 и не собирается гнаться за новым рекордом по очкам.



"Нам не нужно стремиться набрать больше очков, чем в двух предыдущих сезонах — для чемпионства в этом сезоне может хватить 85 очков".



"Важно не стать лучше, а остаться стабильными, стараясь проявлять себя в каждом матче, стараясь выигрывать каждый матч".



"Не всегда нужно стараться быть еще лучше — порой лучше быть просто невозможно. Будет довольно сложно снова выиграть Премьер-Лигу после двух предыдущих лет, но мы довольны своим положением", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.