Почеттино 10 дней не выходил из дома после финала Лиги Чемпионов
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что 10 дней не выходил из дома после поражения в финале Лиги Чемпионов от "Ливерпуля".
В прошлом месяце "шпоры" впервые в своей истории сыграли в финале Лиги Чемпионов, но "Ливерпуль" оказался сильнее — 2:0.
Этот трофей мог бы стать первым для Почеттино за время работы с "Тоттенхэмом". Маурисио был по-настоящему опустошен поражением, однако затем смог прийти в себя.
"Мы разговаривали каждый день, пытаясь найти причину. Ты всегда пытаешься анализировать вещи, но докопаться до сути сложно. Все решили маленькие детали. Это было сложно — мы невероятным образом готовились три недели, а затем испытали огромное разочарование от того, как уступили".
"На следующий день после финала я вернулся домой, приехав из Мадрида в Барселону на поезде. Я провел 10 дней дома и не хотел выходить. Это было тяжело, потому что я почти прикоснулся к трофею".
Спустя несколько дней я пытался играть в гольф — даже не играть, а помахать клюшкой. Я хотел помочь сыну отточить удар по мячу, но у меня все валилось из рук".
"Моя семья пыталась поддержать меня, но они были в той же ситуации. А затем я понял, что жизнь продолжается".
"Мне также помогли люди, которые ценят нашу работу. В Испании, английские фанаты в ресторанах Мадрида, на Ибице, поклонники "Ливерпуля", поклонники "Тоттенхэма", различные люди из футбола говорили мне: "Тоттенхэм" великолепен". Благодаря ним я снова начал чувствовать себя счастливым", — цитирует Почеттино The Independent.
29.07.2019 15:00
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Последние комментарии:
Безпися тоже себя самотыком долбит неделю,когда на ставках уебется:)
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пацаны с фапела из дома вообще не выходят и чо
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Забухал с горя, с кем не бывает!
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Сиссоко ни в чем не виноват, это рили случайность, честно говоря после пенки смотрел матч без каких либо эмоций, чувствовалось что морально уже проиграли, хоть и пытались, ну да ладно идем дальше!
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согласен с ребятами, Кейн должен был выходить на 70+ минутах и пахать 20 минут как неугомонный, Лукас думаю нашел бы лазейку за 90 минут отведенного времени.
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"Все решили маленькие детали."
Всё решил твой фейл выпустить Кейна, который после травмы.
Да и в любом случае Клопп на опыте зарешал бы. Просто без Кейна сыграли бы чуть острее, может счёт бы сравняли, но всё равно проиграли.
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Причина в контракте Хари Кейна, из за пункта которого этого еле ходячего овоща клуб обязан был ставить в старт. Зато в неделю 80 получает. Это так называемая расплата менеджмента Леви.
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Михайло это лютый копи паст братишка, в последнее время чувствую себя админом этого сайта, что какую бы новость я в комментариях не опубликовывал так ты ее сразу перехватываешь и выкладываешь, я то не против, вот только стадион у нас новый, НОВЫЙ СТАДИОН И НОВАЯ ФОРМА, понимаешь? НУЖНО ИЗМЕНИТЬ ИНФУ И ВЫЛОЖИТЬ НОВУЮ ФОРМУ ТОТТЕНХЭМА!!!!!!!!!!!!!
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Бедняжки))))))))))))))))))))))))))))))
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