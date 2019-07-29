Почеттино 10 дней не выходил из дома после финала Лиги Чемпионов

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что 10 дней не выходил из дома после поражения в финале Лиги Чемпионов от "Ливерпуля".

В прошлом месяце "шпоры" впервые в своей истории сыграли в финале Лиги Чемпионов, но "Ливерпуль" оказался сильнее — 2:0.

Этот трофей мог бы стать первым для Почеттино за время работы с "Тоттенхэмом". Маурисио был по-настоящему опустошен поражением, однако затем смог прийти в себя.

"Мы разговаривали каждый день, пытаясь найти причину. Ты всегда пытаешься анализировать вещи, но докопаться до сути сложно. Все решили маленькие детали. Это было сложно — мы невероятным образом готовились три недели, а затем испытали огромное разочарование от того, как уступили".

"На следующий день после финала я вернулся домой, приехав из Мадрида в Барселону на поезде. Я провел 10 дней дома и не хотел выходить. Это было тяжело, потому что я почти прикоснулся к трофею".

Спустя несколько дней я пытался играть в гольф — даже не играть, а помахать клюшкой. Я хотел помочь сыну отточить удар по мячу, но у меня все валилось из рук".

"Моя семья пыталась поддержать меня, но они были в той же ситуации. А затем я понял, что жизнь продолжается".

"Мне также помогли люди, которые ценят нашу работу. В Испании, английские фанаты в ресторанах Мадрида, на Ибице, поклонники "Ливерпуля", поклонники "Тоттенхэма", различные люди из футбола говорили мне: "Тоттенхэм" великолепен". Благодаря ним я снова начал чувствовать себя счастливым", — цитирует Почеттино The Independent.


Метки Лига Чемпионов, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1295

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 29.07.2019 15:59 # liverpool1892est
    Безпися тоже себя самотыком долбит неделю,когда на ставках уебется:)

    (ответить)

  2. hammersmith 29.07.2019 15:30 # hammersmith
    пацаны с фапела из дома вообще не выходят и чо

    (ответить)

  3. arhangel777 29.07.2019 15:27 # arhangel777
    Забухал с горя, с кем не бывает!

    (ответить)

  4. anabanana94 29.07.2019 15:25 # anabanana94
    Сиссоко ни в чем не виноват, это рили случайность, честно говоря после пенки смотрел матч без каких либо эмоций, чувствовалось что морально уже проиграли, хоть и пытались, ну да ладно идем дальше!

    (ответить)

  5. anabanana94 29.07.2019 15:23 # anabanana94
    согласен с ребятами, Кейн должен был выходить на 70+ минутах и пахать 20 минут как неугомонный, Лукас думаю нашел бы лазейку за 90 минут отведенного времени.

    (ответить)

  6. supergogi 29.07.2019 15:19 # supergogi
    "Все решили маленькие детали."

    Всё решил твой фейл выпустить Кейна, который после травмы.
    Да и в любом случае Клопп на опыте зарешал бы. Просто без Кейна сыграли бы чуть острее, может счёт бы сравняли, но всё равно проиграли.

    (ответить)

  7. moneymaker 29.07.2019 15:08 # moneymaker
    Причина в контракте Хари Кейна, из за пункта которого этого еле ходячего овоща клуб обязан был ставить в старт. Зато в неделю 80 получает. Это так называемая расплата менеджмента Леви.

    (ответить)

  8. anabanana94 29.07.2019 15:07 # anabanana94
    Михайло это лютый копи паст братишка, в последнее время чувствую себя админом этого сайта, что какую бы новость я в комментариях не опубликовывал так ты ее сразу перехватываешь и выкладываешь, я то не против, вот только стадион у нас новый, НОВЫЙ СТАДИОН И НОВАЯ ФОРМА, понимаешь? НУЖНО ИЗМЕНИТЬ ИНФУ И ВЫЛОЖИТЬ НОВУЮ ФОРМУ ТОТТЕНХЭМА!!!!!!!!!!!!!

    (ответить)

  9. chebrec 29.07.2019 15:01 # chebrec
    Бедняжки))))))))))))))))))))))))))))))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: