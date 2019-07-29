Почеттино 10 дней не выходил из дома после финала Лиги Чемпионов

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что 10 дней не выходил из дома после поражения в финале Лиги Чемпионов от "Ливерпуля".

В прошлом месяце "шпоры" впервые в своей истории сыграли в финале Лиги Чемпионов, но "Ливерпуль" оказался сильнее — 2:0.



Этот трофей мог бы стать первым для Почеттино за время работы с "Тоттенхэмом". Маурисио был по-настоящему опустошен поражением, однако затем смог прийти в себя.



"Мы разговаривали каждый день, пытаясь найти причину. Ты всегда пытаешься анализировать вещи, но докопаться до сути сложно. Все решили маленькие детали. Это было сложно — мы невероятным образом готовились три недели, а затем испытали огромное разочарование от того, как уступили".



"На следующий день после финала я вернулся домой, приехав из Мадрида в Барселону на поезде. Я провел 10 дней дома и не хотел выходить. Это было тяжело, потому что я почти прикоснулся к трофею".



Спустя несколько дней я пытался играть в гольф — даже не играть, а помахать клюшкой. Я хотел помочь сыну отточить удар по мячу, но у меня все валилось из рук".



"Моя семья пыталась поддержать меня, но они были в той же ситуации. А затем я понял, что жизнь продолжается".



"Мне также помогли люди, которые ценят нашу работу. В Испании, английские фанаты в ресторанах Мадрида, на Ибице, поклонники "Ливерпуля", поклонники "Тоттенхэма", различные люди из футбола говорили мне: "Тоттенхэм" великолепен". Благодаря ним я снова начал чувствовать себя счастливым", — цитирует Почеттино The Independent.