Патрис Эвра закончил играть и собирается стать тренером

Патрис Эвра Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэма" Патрис Эвра завершил игровую карьеру, чтобы стать тренером.

Эвра присоединился к "красным дьяволам" из "Монако" за 5.5 млн. фунтов в январе 2006 и с тех пор провел 273 матча за клуб. В течение этого времени Патрис выиграл пять титулов Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов и три Кубка Лиги.

В 2014 Эвра отправился в "Ювентус", чтобы выиграть три титула Серии А в течение трех лет, а затем коротко выступал за "Марсель" и "Вест Хэм".

Последний год Патрис находился без клуба, решив уже не возвращаться в футбол в качестве игрока. Теперь у 38-летнего француза есть новая цель.

"Моя игровая карьера официально окончена. Я начал получать тренерскую лицензию УЕФА категории B еще в 2013 году, и я хочу закончить начатое, чтобы затем получить категорию A. Через полтора года, если все сложится хорошо, я буду готов тренировать команду".

"В свое время сэр Алекс Фергюсон предсказал, что двое его игроков станут тренерами высокого уровня: Райан Гиггз и Патрис Эвра", — сообщил Эвра сегодня утром.


Метки Манчестер Юнайтед, тренеры, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. radik86radik 29.07.2019 15:14 # radik86radik
    И черных получаются отличные тренеры. Ну например... Так, стоп...

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  2. jack-willsher 29.07.2019 14:43 # jack-willsher
    вечный тень эшли коула

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  3. chr1s8rown 29.07.2019 14:35 # chr1s8rown
    Ко мон мээн . Нигридо

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  4. frisby 29.07.2019 14:20 # frisby
    в помойку, на замену куколда этого нигера. возрождать традиции - срать в бутсы.

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  5. liverbro 29.07.2019 14:12 # liverbro
    Да видели мы таких!как Нэвилл опозориться и уйдет

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  6. pistolero-lfc 29.07.2019 14:03 # pistolero-lfc
    когда МЮ окончательно станет чёрным, этот ниггер возглавит МЮ! Скриньте!

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