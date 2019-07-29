Патрис Эвра закончил играть и собирается стать тренером

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэма" Патрис Эвра завершил игровую карьеру, чтобы стать тренером.

Эвра присоединился к "красным дьяволам" из "Монако" за 5.5 млн. фунтов в январе 2006 и с тех пор провел 273 матча за клуб. В течение этого времени Патрис выиграл пять титулов Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов и три Кубка Лиги.



В 2014 Эвра отправился в "Ювентус", чтобы выиграть три титула Серии А в течение трех лет, а затем коротко выступал за "Марсель" и "Вест Хэм".



Последний год Патрис находился без клуба, решив уже не возвращаться в футбол в качестве игрока. Теперь у 38-летнего француза есть новая цель.



"Моя игровая карьера официально окончена. Я начал получать тренерскую лицензию УЕФА категории B еще в 2013 году, и я хочу закончить начатое, чтобы затем получить категорию A. Через полтора года, если все сложится хорошо, я буду готов тренировать команду".



"В свое время сэр Алекс Фергюсон предсказал, что двое его игроков станут тренерами высокого уровня: Райан Гиггз и Патрис Эвра", — сообщил Эвра сегодня утром.