Патрис Эвра закончил играть и собирается стать тренером
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэма" Патрис Эвра завершил игровую карьеру, чтобы стать тренером.
Эвра присоединился к "красным дьяволам" из "Монако" за 5.5 млн. фунтов в январе 2006 и с тех пор провел 273 матча за клуб. В течение этого времени Патрис выиграл пять титулов Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов и три Кубка Лиги.
В 2014 Эвра отправился в "Ювентус", чтобы выиграть три титула Серии А в течение трех лет, а затем коротко выступал за "Марсель" и "Вест Хэм".
Последний год Патрис находился без клуба, решив уже не возвращаться в футбол в качестве игрока. Теперь у 38-летнего француза есть новая цель.
"Моя игровая карьера официально окончена. Я начал получать тренерскую лицензию УЕФА категории B еще в 2013 году, и я хочу закончить начатое, чтобы затем получить категорию A. Через полтора года, если все сложится хорошо, я буду готов тренировать команду".
"В свое время сэр Алекс Фергюсон предсказал, что двое его игроков станут тренерами высокого уровня: Райан Гиггз и Патрис Эвра", — сообщил Эвра сегодня утром.
29.07.2019 14:00
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И черных получаются отличные тренеры. Ну например... Так, стоп...
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вечный тень эшли коула
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Ко мон мээн . Нигридо
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в помойку, на замену куколда этого нигера. возрождать традиции - срать в бутсы.
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Да видели мы таких!как Нэвилл опозориться и уйдет
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когда МЮ окончательно станет чёрным, этот ниггер возглавит МЮ! Скриньте!
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