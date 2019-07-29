"Арсенал" проявляет интерес к Ругани

"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" и сборной Италии Даниэле Ругани.

К новому сезону "канониры" приближаются с Лораном Косьелни на чемоданах и Робом Холдингом в лазарете. Это сужает выбор главного тренера Унаи Эмери в центре обороны до Сократиса Папастатопулоса, Шкодрана Мустафи, Калума Чемберлса, Константиноса Мавропаноса и Начо Монреля.



Возможно, в количественном отношении это не такая уж плохая ситуация, но в плане качества выбор центральных защитников оставляет желать лучшего, как показал минувший сезон — игра в обороне была настоящей ахиллесовой пятой "Арсенала".



Как сообщает итальянское издание Corriere Torino, желание укрепить центр обороны заставило "канониров" обратить свой взор на 25-летнего Ругани, который в минувшем сезоне сыграл только 20 матчей за "Ювентус".



С приходом в Турин Маттейса Де Лигта ситуация Ругани только усугубится, поэтому Даниэле должен быть открыт к смене клуба в это трансферное окно.



В данный момент "Ювентус" оценивает Ругани в 40 миллионов евро (36 млн. фунтов), однако скромный трансферный бюджет может заставить "Арсенал" ограничиться арендой Даниэле.