Светская хроника за понедельник

Названа причина, почему переезд Гарета Бэйла в Китай сорвался. "Манчестер Сити" присмотрел замену Лерою Сане. Блез Матюиди готов перейти в "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Переход Гарета Бэйла в "Цзянсу Сунин" сорвался из-за того, что китайский клуб был готов предложить роскошные условия лишь самому вингеру, но не хотел платить никакой компенсации "Реалу". (Daily Mirror)



Бэйл в ярости от решения президента "Реала" Флорентино Переса заблокировать его продажу. (The Sun)



В случае продажи вингера Лероя Сане в "Баварию" "Манчестер Сити" постарается приобрести Микеля Ойарсабаля из "Реал Сосьедад". (AS)



"Сити" должен заплатить 49 миллионов фунтов, чтобы заполучить защитника "Ювентуса" Жоау Канселу. (Daily Express)



Вопреки слухам, полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш не собирается в Англию для прохождения медобследования и последующего подписания контракта с "Манчестер Юнайтед". (Daily Express)



32-летний полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди заинтересован в переходе в "Юнайтед". (Corriere di Torino)



Вингер "Лилля" Николя Пепе завершит переход в "Арсенал" за 72 млн. фунтов в среду — если ПСЖ не предпримет отчаянную попытку перехватить игрока. (La Voix Du Nord)



Вопреки слухам в английской прессе, "Арсенал" не выдвигал предложение о покупке вингера "Барселоны" Малкома. (Sport)



Защитник "Арсенала" Крыстиан Белик перейдет в один из клубов Чемпионшипа. (Sportowefakty)



"Кристал Пэлас" ответил отказом на предложение "Эвертона" о покупке вингера Уилфрида Захи. (Daily Mail)



"Пэлас" хочет за Заху 60 млн. фунтов, причем всю сумму сразу. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" задумывается о приглашении бывшего нападающего "Арсенала" и "Тоттенхэма" Эммануэля Адебайора. "Уотфорд" и "Шеффилд Юнайтед" также заинтересованы в 35-летнем тоголезце. (The Sun)



"Кардифф" готов продать своего голкипера Нила Этериджа в "Астон Виллу". (Wales Online)



"Астон Вилла" не готова заплатить требуемые 10 млн. фунтов за голкипера "Бернли" Тома Хитона". (Birmingham Mail)



Левый защитник ПСЖ Стэнли Нсоки хочет перейти в "Ньюкасл", но два клуба далеки от компромисса по стоимости игрока. (Newcastle Chronicle)



"Уотфорд" близок к покупке нападающего "Ренна" Исмаилы Сарра. (Watford Observer)



Экс-нападающий "Челси" и "Фулхэма" Андре Шюррле близок к переходу в московский "Спартак". (The Sun)



Другое



Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер устроили разнос партнерам по "Ливерпулю" после поражения 3:0 в товарищеском матче от "Наполи". (Daily Mail)



Защитник "Юнайтед" Эрик Байи пропустит шесть недель с травмой мениска. (ESPN)



Богатейший человек Британии Джим Ратклифф сделал запрос относительно покупки "Юнайтед". (The Sun)



"Эвертон" провел два товарищеских матча в течение одного дня и оба проиграл. (Daily Mail)



PFA попросила звезд Премьер-Лиги не вести себя так безрассудно, как защитник "Арсенала" Сеад Колашинац во время нападения бандитов на него и Месута Озила. (talkSPORT)