Клопп: "Эллиотту нужно игровое время"

Харви Эллиотт Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что его 16-летний новичок Харви Эллиотт нуждается в игровой практике.

Накануне "красные" официально подтвердили переход самого молодого дебютанта в истории Премьер-Лиги из "Фулхэма", а позже днем Эллиотт появился на заключительные 11 минут товарищеского матча против "Наполи".

После поражения 3:0 от итальянской команды в Эдинбурге Клопп рассказал о своих планах в отношении талантливого вингера и о том, как он поможет Харви развиваться.

"Я могу сказать много хорошего об этом парне. Мы подписали его, потому он выбрал нас, хотя мог отправиться почти куда угодно".

"Он захотел быть частью "Ливерпуля" из-за своего таланта. Теперь он здесь, поэтому давайте поработаем с ним. Ему нужно игровое время, и мы должны посмотреть, где он его будет получать".

"Естественно, он очень, очень хороший футболист — по этой причине мы и были в нем заинтересованы", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1675

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 29.07.2019 12:49 # largo-winch
    Это бриллиант среди талантливых игроков. Очень повезло Ливерпулю с ним!

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  2. mr-s1n1st3r 29.07.2019 12:41 # mr-s1n1st3r
    Топарик жуткий.

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  3. electric 29.07.2019 12:10 # electric
    Клопп-топ. Подписать такого игрочеллу по силам только избранным!

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  4. sisyazavr 29.07.2019 12:08 # sisyazavr
    Против дядек играет пока пацан

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  5. mixmaster 29.07.2019 11:49 # mixmaster
    прическу мог бы и исправить

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  6. lovrentiy 29.07.2019 11:37 # lovrentiy
    По одному матчу, не стоит судить, но пока много распасовок назад.

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  7. lampard78 29.07.2019 11:29 # lampard78
    Учитывая чудовищный рост трансферных сумм, вложения в молодых игроков становятся всё более рентабельными. Даже если молодой игрок не прогрессирует, как от него ожидают, его всегда можно продать за те же или даже бОльшие деньги. Ну а если ещё и вырастет в норм игрока - то это просто плюс 40-80 лямов для бюджета по нынешним прайсам.

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  8. gerrard08 29.07.2019 11:26 # gerrard08
    Ну что за дивное приобретение!

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  9. sausage 29.07.2019 11:13 # sausage
    Не любитель выдавать авансы игрокам в таком возрасте, тем более в таких левых матчах, но за 10 минут мальчик норм показался. Заряженный и хорошо технически оснащён. Даже за такое короткое время нашёл момент и пытался пробить с линии штрафной - явный признак смелости и что не должен спасовать в большом клубе в таком юном возрасте. А по видео он ещё очень хорошо видит поле, раздаёт топово, конечно же с поправкой на уровень тех, где играл. Но факт выхода в матче АПЛ в этом возрасте о многом говорит.

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  10. quavo 29.07.2019 11:08 # quavo
    очередной спиринг

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