Клопп: "Эллиотту нужно игровое время"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что его 16-летний новичок Харви Эллиотт нуждается в игровой практике.

Накануне "красные" официально подтвердили переход самого молодого дебютанта в истории Премьер-Лиги из "Фулхэма", а позже днем Эллиотт появился на заключительные 11 минут товарищеского матча против "Наполи".



После поражения 3:0 от итальянской команды в Эдинбурге Клопп рассказал о своих планах в отношении талантливого вингера и о том, как он поможет Харви развиваться.



"Я могу сказать много хорошего об этом парне. Мы подписали его, потому он выбрал нас, хотя мог отправиться почти куда угодно".



"Он захотел быть частью "Ливерпуля" из-за своего таланта. Теперь он здесь, поэтому давайте поработаем с ним. Ему нужно игровое время, и мы должны посмотреть, где он его будет получать".



"Естественно, он очень, очень хороший футболист — по этой причине мы и были в нем заинтересованы", — цитирует Клоппа Sky Sports.