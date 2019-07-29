Клопп: "Эллиотту нужно игровое время"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что его 16-летний новичок Харви Эллиотт нуждается в игровой практике.
Накануне "красные" официально подтвердили переход самого молодого дебютанта в истории Премьер-Лиги из "Фулхэма", а позже днем Эллиотт появился на заключительные 11 минут товарищеского матча против "Наполи".
После поражения 3:0 от итальянской команды в Эдинбурге Клопп рассказал о своих планах в отношении талантливого вингера и о том, как он поможет Харви развиваться.
"Я могу сказать много хорошего об этом парне. Мы подписали его, потому он выбрал нас, хотя мог отправиться почти куда угодно".
"Он захотел быть частью "Ливерпуля" из-за своего таланта. Теперь он здесь, поэтому давайте поработаем с ним. Ему нужно игровое время, и мы должны посмотреть, где он его будет получать".
"Естественно, он очень, очень хороший футболист — по этой причине мы и были в нем заинтересованы", — цитирует Клоппа Sky Sports.
29.07.2019 11:00
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Последние комментарии:
Это бриллиант среди талантливых игроков. Очень повезло Ливерпулю с ним!
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Топарик жуткий.
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Клопп-топ. Подписать такого игрочеллу по силам только избранным!
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Против дядек играет пока пацан
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прическу мог бы и исправить
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По одному матчу, не стоит судить, но пока много распасовок назад.
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Учитывая чудовищный рост трансферных сумм, вложения в молодых игроков становятся всё более рентабельными. Даже если молодой игрок не прогрессирует, как от него ожидают, его всегда можно продать за те же или даже бОльшие деньги. Ну а если ещё и вырастет в норм игрока - то это просто плюс 40-80 лямов для бюджета по нынешним прайсам.
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Ну что за дивное приобретение!
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Не любитель выдавать авансы игрокам в таком возрасте, тем более в таких левых матчах, но за 10 минут мальчик норм показался. Заряженный и хорошо технически оснащён. Даже за такое короткое время нашёл момент и пытался пробить с линии штрафной - явный признак смелости и что не должен спасовать в большом клубе в таком юном возрасте. А по видео он ещё очень хорошо видит поле, раздаёт топово, конечно же с поправкой на уровень тех, где играл. Но факт выхода в матче АПЛ в этом возрасте о многом говорит.
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очередной спиринг
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