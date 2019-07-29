Мойес предсказывает Сульшеру тяжелый сезон

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес считает, что впереди у Оле Гуннара Сульшера тяжелый сезон.

Сам Мойес продержался на "Олд Траффорд" только 10 месяцев, имея шестилетний контракт, поэтому отлично знает, как себя чувствует кто-то, кого постоянно сравнивают с сэром Алексом Фергюсоном.



Этим летом "Юнайтед" купил лишь Аарона Ван-Биссаку и Даниэля Джеймса, и Мойес видит в этом возвращение к традициями. Однако проще от этого Сульшеру не будет, уверен Дэвид.



"Это тяжелая работа. Вы видели, насколько она тяжела, на примере меня, Луи Ван Галя и Жозе Моуриньо. Она оказывалась тяжелой для очень опытных тренеров".



"Думаю, это будет тяжелый сезон и для Оле, но он пытается все делать правильно. Надеюсь, он будет успешен. Однако ожидания в отношении них огромны".



"Когда ты становишься главным тренером "Манчестер Юнайтед", от тебя ожидают побед в каждом матче. А когда ты побеждаешь, от тебя ожидают побед в хорошем стиле. Ты должен побеждать и вдобавок забивать много голов. Оле осведомлен об этом и знает, что должен быть хорош".



"Этим летом они решили покупать молодых игроков. Но Уэйн Руни пришел из "Эвертона", когда ему было 18. Криштиану Роналду пришел в 18. Так что эта политика по приглашению лучших молодых талантов существует много лет. Я просто думаю, что "Манчестер Юнайтед" должен придерживаться своей политики и в отношении состоявшихся игроков", — сообщил Мойес Daily Mirror.