Лэмпард надеется на возвращение Канте к старту сезона

Нголо Канте Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард надеется, что полузащитник Нголо Канте успеет восстановиться к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Канте был вынужден досрочно прервать турне "синих" по Японии из-за рецидива травмы колена. Сейчас Нголо проходит реабилитацию на базе в Кобхэме, и Лэмпард надеется на скорое возвращение подопечного к полноценным тренировкам.

"Он уже тренируется. Мы привлекаем его к занятиям с нами в последние дни. Ему все еще предстоит проделать большую работу индивидуально, чтобы улучшить свое физическое состояние, но в последние три дня мы наблюдаем позитивную динамику".

"Решение вернуть его домой было абсолютно правильным. Я надеюсь, что в течение недели он приступит к тренировкам с полной нагрузкой".

"Будет ли он готов к старту сезона? Посмотрим, как он будет себя чувствовать на следующей неделе. Он игрок топ-уровня, но как бы сильно ты ни хотел задействовать его, ты должен быть уверен, что он полностью здоров", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.


Метки Канте, травмы, Чели

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2019 09:00

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  1. lampard78 29.07.2019 09:22 # lampard78
    Здоровья парню. Быстрее бы уже вернулся. Как и Хадсон-Одои, как и Лофтус-Чик..

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