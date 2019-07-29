Лэмпард надеется на возвращение Канте к старту сезона

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард надеется, что полузащитник Нголо Канте успеет восстановиться к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Канте был вынужден досрочно прервать турне "синих" по Японии из-за рецидива травмы колена. Сейчас Нголо проходит реабилитацию на базе в Кобхэме, и Лэмпард надеется на скорое возвращение подопечного к полноценным тренировкам.



"Он уже тренируется. Мы привлекаем его к занятиям с нами в последние дни. Ему все еще предстоит проделать большую работу индивидуально, чтобы улучшить свое физическое состояние, но в последние три дня мы наблюдаем позитивную динамику".



"Решение вернуть его домой было абсолютно правильным. Я надеюсь, что в течение недели он приступит к тренировкам с полной нагрузкой".



"Будет ли он готов к старту сезона? Посмотрим, как он будет себя чувствовать на следующей неделе. Он игрок топ-уровня, но как бы сильно ты ни хотел задействовать его, ты должен быть уверен, что он полностью здоров", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.