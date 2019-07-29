"Юнайтед" договорился с Милинкович-Савичем

"Манчестер Юнайтед" достиг устной договоренности с полузащитником "Лацио" Сергеем Милинковис-Савичем.

На днях главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги подтвердил, что Милинкович-Савич может покинуть клуб в это трансферное окно, если насчет Сергей поступит подходящее предложение.



По информации Corriere dello Sport, "Юнайтед" уже заручился предварительным согласием Милинковис-Савича на переезд в Манчестер и теперь ожидает визита агента игрока Матеи Кежмана в Англию, чтобы обсудить заключительные детали пятилетнего контракта.



Трансфер Сергея может обойтись "красным дьяволам" в 81 миллион фунтов, однако клуб с "Олд Траффорд" купит 24-летнего серба только в том случае, если попрощается с Полем Погба.



"Юнайтед" все еще ожидает, когда "Реал" сделает свое предложение насчет Погба, надеясь выручить около 150 миллионов фунтов за 26-летнего игрока сборной Франции.



Добавим, что трансферное окно в Премьер-Лиге закрывается менее чем через две недели, и к тому времени "дьяволам" нужна определенность насчет того, уходит Погба или остается, чтобы успеть купить ему замену.