"Юнайтед" договорился с Милинкович-Савичем
"Манчестер Юнайтед" достиг устной договоренности с полузащитником "Лацио" Сергеем Милинковис-Савичем.
На днях главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги подтвердил, что Милинкович-Савич может покинуть клуб в это трансферное окно, если насчет Сергей поступит подходящее предложение.
По информации Corriere dello Sport, "Юнайтед" уже заручился предварительным согласием Милинковис-Савича на переезд в Манчестер и теперь ожидает визита агента игрока Матеи Кежмана в Англию, чтобы обсудить заключительные детали пятилетнего контракта.
Трансфер Сергея может обойтись "красным дьяволам" в 81 миллион фунтов, однако клуб с "Олд Траффорд" купит 24-летнего серба только в том случае, если попрощается с Полем Погба.
"Юнайтед" все еще ожидает, когда "Реал" сделает свое предложение насчет Погба, надеясь выручить около 150 миллионов фунтов за 26-летнего игрока сборной Франции.
Добавим, что трансферное окно в Премьер-Лиге закрывается менее чем через две недели, и к тому времени "дьяволам" нужна определенность насчет того, уходит Погба или остается, чтобы успеть купить ему замену.
29.07.2019 07:00
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Последние комментарии:
пидары, есть Ндинди, есть Невеш, какого то хуйлана берут за сотку
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по нарезкам это пиздец полено, прям тупейшее
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да днище покупает мю, причем односезонку
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доброе утро, девачки
Создал лигу фапл.ру
H2H Code to join this league: d3q356
Classic Code to join this league: 71mu0h
Источник: http://fapl.ru/posts/72364/?c=1#c6944497
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18 Челси
19 Манчестер Юнайтед
20 Эвертон
поверьте мне, сезон так и закончится!
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nakrot motorot togovrot
каста опущенных петуханов
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Михайло тебе ебальник нужно сломать, чтоб хоть немного был внимательнее, наш стадион не White Hart Lane, а Tottenham Stadium!!!! Поменяй бля инфу в конце концов!
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Ну ка в очередь выстраиваемся, пидоры. Буду ваши жёппы ротировать!
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Я в ахуе от МЮ, денег завались, но тренер ноунейм, игроки лентяи, чё их так лихорадит то? Уж лучше продать всю эту шушару, пригласить того же Бенитеса, создать совершенно новую команду, даже если один сезон вылетят с еврокубков и займут 7-8-9 место, в следующем сезоне уже можно будет бороться за топ 4, чем вот этой муторной хуйнёй страдать, Матич - на вылет, Смоллинг, Байи, Джонс, Санчез, Фред, Погба, Марсияль, Мата всё это уже просроченный мусор или просто лентяи зарабывающие конкретное бабло, странные ребята в общем, совершенно не выразительная игра, смотреть даже не хочется на их и"бей беги"
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Тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино говорит, что не покидал свой дом в течение десяти дней после поражения в финале Лиги чемпионов.
Почеттино :
«Это было очень плохо. Я сравниваю этот момент с 2002 годом, когда мы сыграли вничью со Швецией и были побеждены Англией на групповом этапе Чемпионата мира в течение одной недели. Как игрок, так и тренер, оба худшие моменты в моем карьера
У нас были самые невероятные три недели для подготовки к финалу. [Мы] были крайне разочарованы тем, как мы проиграли. После этого тебе нужно ехать домой. Я сел на поезд из Мадрида в Барселону на следующий день. Я провел десять дней в моем доме и не хотел выходить.
Да, это было тяжело, потому что ты почти коснулся славы.
Все усилия, которые мы приложили, чтобы попасть в этот финал, были невероятными, но ты хочешь выиграть, а когда у тебя это не получается, это тяжело принять, потому что вы знаете, как тяжело попасть туда снова, нужно начать искать энергию, чтобы попытаться победить - вот почему так трудно восстановиться после этого.»
Не просто тренер, а человек с большой буквы, знакомьтесь с богом футбола Маурисио Почеттино!
(ответить)
То самое ТО когда Тоттенхэм совершил самые лучшие приобретения и избавился от балласта, то ли ещё будет братишки!
(ответить)
Эхехе 80 млн на какого то говнаря, только мюшные так могут, но на то он и мю, хех
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Доброе утро, мальчики.
Доброе утро, девочка (rentv)
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чтобы успеть купить ему замену.
Источник: http://fapl.ru/posts/72377/?c=1
Главный вопрос починили ли факс! остальное не важно...
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Ихихиххиих
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Это Заебись, если в таком случае мамбу сольют. Там и Бруно на подходе. Серб вместо матика, Бруно вместо Покпы и все довольны
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серега и бруно на место погба, норм норм
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