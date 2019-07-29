"Юнайтед" договорился с Милинкович-Савичем

Сергей Милинкович-Савич "Манчестер Юнайтед" достиг устной договоренности с полузащитником "Лацио" Сергеем Милинковис-Савичем.

На днях главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги подтвердил, что Милинкович-Савич может покинуть клуб в это трансферное окно, если насчет Сергей поступит подходящее предложение.

По информации Corriere dello Sport, "Юнайтед" уже заручился предварительным согласием Милинковис-Савича на переезд в Манчестер и теперь ожидает визита агента игрока Матеи Кежмана в Англию, чтобы обсудить заключительные детали пятилетнего контракта.

Трансфер Сергея может обойтись "красным дьяволам" в 81 миллион фунтов, однако клуб с "Олд Траффорд" купит 24-летнего серба только в том случае, если попрощается с Полем Погба.

"Юнайтед" все еще ожидает, когда "Реал" сделает свое предложение насчет Погба, надеясь выручить около 150 миллионов фунтов за 26-летнего игрока сборной Франции.

Добавим, что трансферное окно в Премьер-Лиге закрывается менее чем через две недели, и к тому времени "дьяволам" нужна определенность насчет того, уходит Погба или остается, чтобы успеть купить ему замену.


Метки Лацио, Манчестер Юнайтед, Милинкович-Савич

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 2769

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Последние комментарии:




  1. quavo 29.07.2019 09:41 # quavo
    пидары, есть Ндинди, есть Невеш, какого то хуйлана берут за сотку

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  2. quavo 29.07.2019 09:40 # quavo
    по нарезкам это пиздец полено, прям тупейшее

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  3. al-faarabi 29.07.2019 09:25 # al-faarabi
    да днище покупает мю, причем односезонку

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  4. melwood-lfc 29.07.2019 09:15 # melwood-lfc
    доброе утро, девачки


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    Источник: http://fapl.ru/posts/72364/?c=1#c6944497

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  5. largo-winch 29.07.2019 08:59 # largo-winch
    18 Челси
    19 Манчестер Юнайтед
    20 Эвертон

    поверьте мне, сезон так и закончится!

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  6. largo-winch 29.07.2019 08:52 # largo-winch
    nakrot motorot togovrot
    каста опущенных петуханов

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  7. anabanana94 29.07.2019 08:51 # anabanana94
    Михайло тебе ебальник нужно сломать, чтоб хоть немного был внимательнее, наш стадион не White Hart Lane, а Tottenham Stadium!!!! Поменяй бля инфу в конце концов!

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  8. narkot 29.07.2019 08:45 # narkot
    Ну ка в очередь выстраиваемся, пидоры. Буду ваши жёппы ротировать!

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  9. anabanana94 29.07.2019 08:44 # anabanana94
    Я в ахуе от МЮ, денег завались, но тренер ноунейм, игроки лентяи, чё их так лихорадит то? Уж лучше продать всю эту шушару, пригласить того же Бенитеса, создать совершенно новую команду, даже если один сезон вылетят с еврокубков и займут 7-8-9 место, в следующем сезоне уже можно будет бороться за топ 4, чем вот этой муторной хуйнёй страдать, Матич - на вылет, Смоллинг, Байи, Джонс, Санчез, Фред, Погба, Марсияль, Мата всё это уже просроченный мусор или просто лентяи зарабывающие конкретное бабло, странные ребята в общем, совершенно не выразительная игра, смотреть даже не хочется на их и"бей беги"

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  10. anabanana94 29.07.2019 08:26 # anabanana94
    Тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино говорит, что не покидал свой дом в течение десяти дней после поражения в финале Лиги чемпионов.

    Почеттино :

    «Это было очень плохо. Я сравниваю этот момент с 2002 годом, когда мы сыграли вничью со Швецией и были побеждены Англией на групповом этапе Чемпионата мира в течение одной недели. Как игрок, так и тренер, оба худшие моменты в моем карьера

    У нас были самые невероятные три недели для подготовки к финалу. [Мы] были крайне разочарованы тем, как мы проиграли. После этого тебе нужно ехать домой. Я сел на поезд из Мадрида в Барселону на следующий день. Я провел десять дней в моем доме и не хотел выходить.

    Да, это было тяжело, потому что ты почти коснулся славы.

    Все усилия, которые мы приложили, чтобы попасть в этот финал, были невероятными, но ты хочешь выиграть, а когда у тебя это не получается, это тяжело принять, потому что вы знаете, как тяжело попасть туда снова, нужно начать искать энергию, чтобы попытаться победить - вот почему так трудно восстановиться после этого.»

    Не просто тренер, а человек с большой буквы, знакомьтесь с богом футбола Маурисио Почеттино!

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  11. anabanana94 29.07.2019 08:22 # anabanana94
    То самое ТО когда Тоттенхэм совершил самые лучшие приобретения и избавился от балласта, то ли ещё будет братишки!

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  12. reams 29.07.2019 08:13 # reams
    Эхехе 80 млн на какого то говнаря, только мюшные так могут, но на то он и мю, хех

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  13. anabanana94 29.07.2019 07:53 # anabanana94
    Доброе утро, мальчики.
    Доброе утро, девочка (rentv)

    (ответить)

  14. pistolero-lfc 29.07.2019 07:24 # pistolero-lfc
    чтобы успеть купить ему замену.

    Источник: http://fapl.ru/posts/72377/?c=1

    Главный вопрос починили ли факс! остальное не важно...

    (ответить)

  15. electric 29.07.2019 07:14 # electric
    Ихихиххиих

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  16. keane16 29.07.2019 07:12 # keane16
    Это Заебись, если в таком случае мамбу сольют. Там и Бруно на подходе. Серб вместо матика, Бруно вместо Покпы и все довольны

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  17. quavo 29.07.2019 07:08 # quavo
    серега и бруно на место погба, норм норм

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