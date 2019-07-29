Дембеле не жалеет, что уехал из "Тоттенхэма" в Китай

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле заявил, что не жалеет об отъезде в Китай в январе.

Посреди прошлого сезона, когда у Дембеле оставалось всего полгода по контракту, "шпоры" продали Муссу в "Гуанчжоу Фули" за 11 миллионов фунтов.



Заметные европейские футболисты обычно уезжают в Китай доигрывать карьеру или ради хорошего заработка, однако 32-летний вовсе не чувствует себя в неволе.



"Когда я переходил в этот клуб, все смеялись. Но знающие меня люди знают, что я никогда не жалею о своих выборах. Мне жаль, но я не пожалел об этом переходе ни на секунду".



"Конечно, деньги мотивируют к переходу сюда. Люди, которые приезжают сюда, зарабатывают хорошие деньги, но есть нюансы. Если ты приезжаешь только из-за денег, не наслаждаешься этим опытом и живешь, запершись в отеле, это плохо".



"Если ты хорошо зарабатываешь и наслаждаешься местной культурой, это хороший опыт".



"Я говорил игрокам в "Тоттенхэме", что через несколько лет хочу попробовать себя в другой стране. Когда появился вариант с Китаем, я был очень рад, потому что это большой вызов, и я хотел испытать этот культурный шок", — цитирует Дембеле BBC.