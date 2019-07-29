Клопп не придает значения слабому предсезонному периоду

Тренер Юрген Клопп выразил уверенность, что со стартом новой кампании его "Ливерпуль" предстанет другой командой после слабого предсезонного периода.

В воскресенье подопечные Клоппа потерпели разочаровывающее поражение от "Наполи" в Эдинбурге со счетом 3:0.



Таким образом, в четырех последних предсезонных матчах "красные" один раз сыграли вничью и трижды уступили, но Клопп не придает этому значения, все еще ожидая возвращения Мохамеда Салаха, Алиссона, Садио Мане, Роберто Фирмино из отпусков и Джердана Шакири, Наби Кейта из лазарета.



"Когда отсутствуют сразу шесть игроков, это странно. Мы привыкли, что время от времени нам не хватает игроков во время предсезонного периода, но они не просто пропускают начало этого периода — они возвращаются за пару дней до старта сезона или уже поста старта сезона. Это не есть хорошо".



"Но что поделать, мы готовимся так хорошо, как это только возможно. Я на 100 процентов уверен, что на старте сезона нам придется сражаться изо всех сил. Если наши соперники, анализируя нас, думают, что мы будем для них легкой прогулкой, то я уверен, мы будем другим зверем на следующей неделе", — цитирует Клоппа Sky Sports.