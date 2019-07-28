Эмери: "Арсенал" работает над несколькими приобретениями"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что его команда работает над несколькими приобретениями, а не только над вингером "Лилля" Николя Пепе.

На текущей неделе "Арсенал" приятно удивил своих фанатов, договорившись с "Лиллем" относительно трансфера Пепе стоимостью 72 миллиона фунтов.



По словам Эмери, его клуб упорно трудится над приглашением новичков, и это именно те игроки, которые способны сделать "канониров" сильнее.



"Мы работаем и размышляем над тем, как нам стать сильнее. У нас есть варианты с различными игроками, и мы изучаем возможность их приобрести".



"Пепе — очень хороший игрок, и мы нацелены только на тех игроков, которые усилят нашу команду, а также позволят нам создать условия для прогресса".



"Мы трудимся над этим последние восемь недель, чтобы к первому матчу нового сезона собрать наилучшее сочетание игроков", — цитирует Эмери Sky Sports.