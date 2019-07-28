Ковач уверен, что "Бавария" купит Сане

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач уверен, что его клуб сможет приобрести вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане этим летом.

На текущей неделе английская пресса сообщила, что после позитивных переговоров с самим Сане "Бавария", наконец, установила контакт и с "Сити".



23-летний игрок сборной Германии является целью номер один чемпионов Бундеслиги на это трансферное окно, и в воскресенье Ковач поведал прессе, как продвигается процесс.



"Менеджмент нашего клуба очень целеустремлен в этом отношении, поэтому я очень уверен. Полагаю, мы сможем его заполучить".



"Лерой — отличный футболист, который подтвердил свой класс в Англии и в национальной команде", — сообщил Ковач ZDF.