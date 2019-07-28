Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт получил травму лодыжки в товарищеском матче против "Лиона".

В воскресенье "канониры" потерпели поражение 1:2 от "Лиона" в рамках традиционного предсезонного турнира Кубок Эмирейтс, позволив Муссе Дембеле отметиться дублем.



Но главным для "Арсенала" событием этого матча стала травма, полученная Лакасеттом спустя всего 12 минут после стартового свистка.



"Мы думаем, что это незначительное повреждение. Он вместе со мной и доктором решил, что будет лучше не рисковать и уйти с поля. Доктор сказал мне, что завтра его осмотрит, но мы думаем там ничего значительного", — цитирует главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери Sky Sports.



Несмотря на слова Эмери, с "Эмирейтс" Александр уезжал в защитном сапоге на левой ноге, а французской прессе сообщил, что подвернул лодыжку.