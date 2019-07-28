Матич считает, что МЮ не хватает лишь опыта для борьбы за титул
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич считает, что его команде хватает мастерства, но не хватает опыта для борьбы за титул Премьер-Лиги.
Минувший сезон "красные дьяволы" завершили только на шестой позиции, в 32 очках позади взявшего титул "Манчестер Сити".
Самому Матичу доводилось выигрывать Премьер-Лигу вместе с "Челси" в 2015 и 2017 годах, и именно отсутствие соответствующего опыта 30-летний серб считает главным изъяном "Юнайтед".
"Мастерство и опыт обеспечивают тебе титул. У этой команды есть мастерство, но нет опыта".
"У нас есть пять или шесть игроков топ-уровня, но это все равно молодые игроки вроде Маркуса Рэшфорда и Антони Мартиаля. Они демонстрируют свое мастерство на поле, но они, конечно, слишком молоды, чтобы вести команду за собой".
"Мейсон Гринвуд обладает огромным потенциалом. У "Юнайтед" есть проект, и клуб знает, чего хочет от игроков в будущем. Однако нужно дать им время, потому что в 17 лет невозможно играть, как в 26 или 27".
"В футболе всегда важен результат, однако болельщики должны быть терпеливы, чтобы эти игроки могли прибавить. Уверен, в будущем эти игроки вернут "Юнайтед" на свое законное место", — цитирует Матича Goal.
28.07.2019 20:00
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