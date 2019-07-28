Никто не хочет платить Уэлбеку 100 тыс. фунтов в неделю

Данни Уэлбек У бывшего нападающего "Арсенала" Данни Уэлбека возникли серьезные затруднения с поисками нового клуба.

Напомним, в данный момент Уэлбек доступен свободным агентом после истечения своего контракта с "канонирами". За пять лет на "Эмирейтс" Данни отметился всего 46 выходами в старте в рамках Премьер-Лиги, значительное время проведя в лазарете.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги Уэлбек сыграл только восемь матчей, получив серьезную травму лодыжки против "Спортинга" в ноябре и перенеся две операции.

В данный момент 28-летний англичанин уже выздоровел и доступен безо всякой компенсации, однако внушительные запросы Данни отпугивают клубы, которые могли бы его приютить.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, интерес к экс-игроку "Манчестер Юнайтед" проявляют "Лацио" и несколько представителей Премьер-Лиги, но никто из них не готов платить Уэлбеку 100 тыс. фунтов в неделю.

Кроме того, Данни хочет получить разовый бонус в 5 млн. фунтов за переход, что дополнительно остужает интерес клубов.


Метки Уэлбек

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2019 19:00

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  1. wolfsmensch 28.07.2019 20:21 # wolfsmensch
    со временем закатает губеху то

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  2. liverpool1892est 28.07.2019 20:13 # liverpool1892est
    Хрусталь ебаный,кому он хуй нужен с такой зп

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  3. stargazer 28.07.2019 19:13 # stargazer
    Совсем себя в руках не держит

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  4. antiterror 28.07.2019 19:12 # antiterror
    Вовремя избавились от него!

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