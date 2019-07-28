Никто не хочет платить Уэлбеку 100 тыс. фунтов в неделю

У бывшего нападающего "Арсенала" Данни Уэлбека возникли серьезные затруднения с поисками нового клуба.

Напомним, в данный момент Уэлбек доступен свободным агентом после истечения своего контракта с "канонирами". За пять лет на "Эмирейтс" Данни отметился всего 46 выходами в старте в рамках Премьер-Лиги, значительное время проведя в лазарете.



В минувшем сезоне Премьер-Лиги Уэлбек сыграл только восемь матчей, получив серьезную травму лодыжки против "Спортинга" в ноябре и перенеся две операции.



В данный момент 28-летний англичанин уже выздоровел и доступен безо всякой компенсации, однако внушительные запросы Данни отпугивают клубы, которые могли бы его приютить.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, интерес к экс-игроку "Манчестер Юнайтед" проявляют "Лацио" и несколько представителей Премьер-Лиги, но никто из них не готов платить Уэлбеку 100 тыс. фунтов в неделю.



Кроме того, Данни хочет получить разовый бонус в 5 млн. фунтов за переход, что дополнительно остужает интерес клубов.