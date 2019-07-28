"Эвертон" предложил 55 млн. фунтов за Заху

"Эвертон" предложил 55 миллионов фунтов за вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху.

Напомним, ранее этим летом приобрести Заху пытался "Арсенал", однако предложение лондонского клуба в 40 млн. фунтов было отклонено.



Вместо того, чтобы улучшить предложение по Захе, "канониры" решили потратиться на Николя Пепе и уже согласовали стоимость вингера "Лилля" в размере 72 млн. фунтов.



Выбыв из борьбы за Заху, "Арсенал" расчистил путь для "Эвертона", который, как утверждает Sky Sports, тут же предпринял свою попытку заполучить Уифрида.



По всей видимости, стартовое предложение "ирисок" тоже будет отклонено, потому что "Пэлас" оценивает своего лучшего игрока в 80 млн. фунтов.



Sky Sports отдельно подчеркивает, что предложение "Эвертона" по Захе состоит исключительно из 55 млн. фунтов в денежном эквиваленте и не содержит каких-либо игроков в качестве разменной монеты, хотя ранее пресса сообщала, что в сделку по Уилфриду могут войти Джеймс Маккарти и Дженк Тосун.



Интерес "ирисок" к Захе обусловлен недавним расставанием с Адемолой Лукманом, который не оправдал надежд в минувшем сезоне и был продан в "РБ Лейпциг" за 22.5 млн. фунтов.