Брат Погба: "Поль усилил бы "Реал"

Нападающий Матиас Погба считает, что его брат Поль из "Манчестер Юнайтед" усилил бы "Реал".

Этим летом Поль Погба стал важной трансферной целью для главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, который, по слухам, всячески уговаривает своего президента Флорентино Переса потратиться на игрока сборной Франции.



Матиас Погба, который недавно перешел свободным агентом в клуб четвертого испанского дивизиона, не пытается повлиять на выбор своего младшего брата, но верит, что Поль стал бы хорошей инвестицией для "Реала".



"В данный момент это все — лишь слухи, и я ничего не могу с этим поделать. Я сам оказался в Испании, потому что хочу здесь быть, и это никак не связано с возможным переходом моего младшего брата. Мы расслаблены насчет этого всего. Переедет Поль в Мадрид или нет... Будь как будет".



"Я чувствую, что мой брат может помочь любой команде. Если он будет играть за "Реал", он будет помогать "Реалу". Я всегда хочу лучшего для своего брата. Если он чувствует, что "Реал" — лучший клуб для него, он перейдет", — сообщил Матиас AS.