"Реал" отказался от продажи Бэйла в Китай

"Реал" принял решение не продавать вингера Гарета Бэйла в китайский клуб "Цзянсу Сунин".

Этим летом стало очевидно, что Бэйл превратился в обузу для "Реала". На этой неделе главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан дал ясно понять, что ожидает скорейшего ухода Гарета, зарабатывающего 600 тысяч фунтов в неделю.



В Китае 30-летнему валлийцу предлагали роскошный контракт с зарплатой в 1 млн. фунтов, и казалось, что судьба экс-игрока "Тоттенхэма" предопределена.



Однако сейчас BBC утверждает, что "Реал" отказался от сделки с китайским клубом и нового покупателя на Бэйла искать не будет — теперь на "Сантьяго Бернабеу" ожидают, что Бэйл останется.



Чем вызван такой поворот, неизвестно, однако он может оказать влияние на предполагаемый трансфер Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" в "Реал". С Бэйлом на балансе Королевскому клубу будет сложно купить 26-летнего француза.