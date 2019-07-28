"Реал" отказался от продажи Бэйла в Китай

Гарет Бэйл "Реал" принял решение не продавать вингера Гарета Бэйла в китайский клуб "Цзянсу Сунин".

Этим летом стало очевидно, что Бэйл превратился в обузу для "Реала". На этой неделе главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан дал ясно понять, что ожидает скорейшего ухода Гарета, зарабатывающего 600 тысяч фунтов в неделю.

В Китае 30-летнему валлийцу предлагали роскошный контракт с зарплатой в 1 млн. фунтов, и казалось, что судьба экс-игрока "Тоттенхэма" предопределена.

Однако сейчас BBC утверждает, что "Реал" отказался от сделки с китайским клубом и нового покупателя на Бэйла искать не будет — теперь на "Сантьяго Бернабеу" ожидают, что Бэйл останется.

Чем вызван такой поворот, неизвестно, однако он может оказать влияние на предполагаемый трансфер Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" в "Реал". С Бэйлом на балансе Королевскому клубу будет сложно купить 26-летнего француза.


Метки Бэйл, Реал

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2019 16:00

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  1. mancunia-planet 28.07.2019 16:25 # mancunia-planet
    а Погба, если и будет продан, то только в РМ

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  2. anabanana94 28.07.2019 16:13 # anabanana94
    Вот после такого решения Бэйл должен уходить, это будет красиво!

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  3. sisyazavr 28.07.2019 16:02 # sisyazavr
    Они там решили совсем Бейла довести, что ли?)

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