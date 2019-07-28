Каррагер не понимает, почему "Ливерпуль" купил Робби Кина

Робби Кин Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер признался, что до сих пор не может понять, почему в свое время "красные" купили нападающего Робби Кина.

В июле 2008 "Ливерпуль" заплатил "Тоттенхэму" 19 миллионов фунтов за Кина, который, забив только пять голов в 19 матчах за "красных", уже через семь месяцев вернулся к "шпорам". Тот трансфер до сих пор вызывает недоумение у Каррагера.

"Я буду честен с вами, я не понимаю, зачем мы вообще купили Робби Кина".

"Давайте я объясню, что имею ввиду. Робби Кин был игроком топ-уровня в "Тоттенхэме". Но в предыдущем сезоне Стивен Джеррард играл рядом с Фернандо Торресом, исполняя роль 10-го номера. Мы играли таким образом всю вторую половину сезона, и, кажется, Стиви создал 20 голов".

"На острие у нас был Торрес, поэтому, когда мы купили Робби Кина, я подумал: "Зачем ломать то, что и так хорошо работает?" Люди говорили, что Стиви можно подвинуть назад, но он хорошо играл на той позиции".

"У Робби Кина не сложились отношения с Рафаэлем Бенитесом, причем с самого начала. Думаю, с другим тренером у него могло бы получиться. Думаю, это просто было неправильное время и неправильный тренер для него. Но это я могу сказать "неправильный тренер". Рафа сказал бы "неправильный игрок", — сообщил Каррагер The 42.


Метки Каррагер, Кин, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 28.07.2019 16:04 # liverpool888
    Ошибочный трансфер, однозначно.
    Если развивать мысль Каррагера, то нам был необходим универсальный игрок по всему фронту атаки, т.к. Джеррарда периодически мучила спина, Торрес тоже страдал от травм задней поверхности бедра.
    Походу дела Бенитес смотрел на статистику Кина - он забивал стабильно не менее 15 мячей и создавал голевые моменты для партнёров.
    У Рафы было достаточно трансферных провалов, это нужно признать.
    Так же я помню, что он часто мариновал игроков на банке. Если игрок попадал к нему в опалу, то шанса реабилитироваться у него толком не было.

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  2. gunars 28.07.2019 15:33 # gunars
    неправильный ливер

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  3. gerrard08 28.07.2019 15:27 # gerrard08
    Что можно взять с официанта? Сколько у него было игроков с которыми "не сложилось" просто не счесть.

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  4. ezh28 28.07.2019 15:17 # ezh28
    У Михайло с новостями, походу полный пиздец!

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  5. antiterror 28.07.2019 15:02 # antiterror
    Потому что пассатижи.

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