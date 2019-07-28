Каррагер не понимает, почему "Ливерпуль" купил Робби Кина
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер признался, что до сих пор не может понять, почему в свое время "красные" купили нападающего Робби Кина.
В июле 2008 "Ливерпуль" заплатил "Тоттенхэму" 19 миллионов фунтов за Кина, который, забив только пять голов в 19 матчах за "красных", уже через семь месяцев вернулся к "шпорам". Тот трансфер до сих пор вызывает недоумение у Каррагера.
"Я буду честен с вами, я не понимаю, зачем мы вообще купили Робби Кина".
"Давайте я объясню, что имею ввиду. Робби Кин был игроком топ-уровня в "Тоттенхэме". Но в предыдущем сезоне Стивен Джеррард играл рядом с Фернандо Торресом, исполняя роль 10-го номера. Мы играли таким образом всю вторую половину сезона, и, кажется, Стиви создал 20 голов".
"На острие у нас был Торрес, поэтому, когда мы купили Робби Кина, я подумал: "Зачем ломать то, что и так хорошо работает?" Люди говорили, что Стиви можно подвинуть назад, но он хорошо играл на той позиции".
"У Робби Кина не сложились отношения с Рафаэлем Бенитесом, причем с самого начала. Думаю, с другим тренером у него могло бы получиться. Думаю, это просто было неправильное время и неправильный тренер для него. Но это я могу сказать "неправильный тренер". Рафа сказал бы "неправильный игрок", — сообщил Каррагер The 42.
28.07.2019 15:00
Просмотров: 1759
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ошибочный трансфер, однозначно.
Если развивать мысль Каррагера, то нам был необходим универсальный игрок по всему фронту атаки, т.к. Джеррарда периодически мучила спина, Торрес тоже страдал от травм задней поверхности бедра.
Походу дела Бенитес смотрел на статистику Кина - он забивал стабильно не менее 15 мячей и создавал голевые моменты для партнёров.
У Рафы было достаточно трансферных провалов, это нужно признать.
Так же я помню, что он часто мариновал игроков на банке. Если игрок попадал к нему в опалу, то шанса реабилитироваться у него толком не было.
(ответить)
неправильный ливер
(ответить)
Что можно взять с официанта? Сколько у него было игроков с которыми "не сложилось" просто не счесть.
(ответить)
У Михайло с новостями, походу полный пиздец!
(ответить)
Потому что пассатижи.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий