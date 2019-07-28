Каррагер не понимает, почему "Ливерпуль" купил Робби Кина

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер признался, что до сих пор не может понять, почему в свое время "красные" купили нападающего Робби Кина.

В июле 2008 "Ливерпуль" заплатил "Тоттенхэму" 19 миллионов фунтов за Кина, который, забив только пять голов в 19 матчах за "красных", уже через семь месяцев вернулся к "шпорам". Тот трансфер до сих пор вызывает недоумение у Каррагера.



"Я буду честен с вами, я не понимаю, зачем мы вообще купили Робби Кина".



"Давайте я объясню, что имею ввиду. Робби Кин был игроком топ-уровня в "Тоттенхэме". Но в предыдущем сезоне Стивен Джеррард играл рядом с Фернандо Торресом, исполняя роль 10-го номера. Мы играли таким образом всю вторую половину сезона, и, кажется, Стиви создал 20 голов".



"На острие у нас был Торрес, поэтому, когда мы купили Робби Кина, я подумал: "Зачем ломать то, что и так хорошо работает?" Люди говорили, что Стиви можно подвинуть назад, но он хорошо играл на той позиции".



"У Робби Кина не сложились отношения с Рафаэлем Бенитесом, причем с самого начала. Думаю, с другим тренером у него могло бы получиться. Думаю, это просто было неправильное время и неправильный тренер для него. Но это я могу сказать "неправильный тренер". Рафа сказал бы "неправильный игрок", — сообщил Каррагер The 42.