Роджерс сообщил, что МЮ не приблизился к покупке Магуайра

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс сообщил, что ситуация вокруг защитника Харри Магуайра остается без изменений.

Получив отказ на свое предложение в 70 миллионов фунтов, "Манчестер Юнайтед" не спешит возвращаться за Магуайром, которого "лисы" оценивают в 80-90 млн. фунтов.



У "красных дьяволов" остается все меньше времени, чтобы договориться по 26-летнему игроку сборной Англии, однако сам Харри не подает никаких признаков нервозности.



"Он великолепен с первого дня предсезонного периода. Насчет Харри есть много спекуляций, но они не влияют на него. Как я уже говорил, все мы вполне расслаблены".



"Мы готовим команду к новому сезону, и Харри является частью этого процесса. Сегодня (в матче против "Стоука") он был превосходен, он очень упорно трудился".



"Никаких переговоров нет. Я знаю, что вы, парни, хотите новостей, но ничего не изменилось", — цитирует Роджерса Daily Mirror.