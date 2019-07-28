Премьер-Лига. Представление новичков

Уже 9 августа стартует новый сезон английской Премьер-Лиги и в матче-открытии против победителя Лиги Чемпионов "Ливерпуля" сыграет лучшая команда прошлой кампании Чемпионшипа "Норвич Сити". "Канарейки" будут не единственным клубом, вновь вышедшим в Премьер-Лигу после длительного отсутствия — вместе с ними возвращаются "Шеффилд Юнайтед" и "Астон Вилла". Что можно ждать от новичков в наступающем сезоне?

НОРВИЧ СИТИ



"Норвич" очень уверенно провел сезон 2018/19, не оставив никому шансов в борьбе за титул сильнейшей команды Чемпионшипа. "Канарейки" больше всех забили, демонстрируя футбол, ориентированный на стиль игры дортмундской "Боруссии" — клуба, из которого пришел их нынешний менеджер. Тренеры из "Боруссии" стали популярны в Англии после назначения в "Ливерпуле" Юргена Клоппа и неожиданного повышения в классе "Хаддерсфилда" Дэвида Вагнера, и Даниэль Фарке оказался в "Норвиче" как раз на волне этой немецкой моды в английском футболе. В "Норвиче" Фарке стал всего лишь вторым небританским менеджером в истории — после того еще "ирландца" Криса Хьютона.



Фарке большую часть своей карьеры в качестве форварда провел в скромном клубе "Липпштадт", где и начал заниматься тренерской работой. После шести лет в "Липпштадте" он поднял родной клуб с шестого уровня немецкого чемпионата на четвертый, а затем принял приглашение тренировать резервную команду "Боруссии" — как раз после ухода в "Хаддерсфилд" Дэвида Вагнера. Проработал он там недолго и уже в мае 2017 года принял приглашение "Норвича", уволившего шотландца Алекса Нила. Интересно, что заменил Фарке в дубле "Боруссии" Ян Зиверт, который сейчас работает с "Хаддерсфилдом". Резервом же Дортмунда занимается датчанин Майк Тульберг — вероятно, стоит ждать в Чемпионшипе в скором времени и его.



Как и Дэвид Вагнер в "Хаддерсфилде", Фарке использовал свои связи в немецком футболе, чтобы привести в "Норвич" ряд игроков, на которых он мог положиться. Ключевыми исполнителями команды при нем стали немцы — защитник Циммерманн, полузащитники Штипперманн, Трайбулл, Ляйтнер, легкий форвард Онель Эрнандес, в роли джокера использовался нападающий Србены. Но самым удачным приобретением времен Фраке стал бывший форвард "Шальке"-04 Теему Пукки — во многом именно его результативность (29 голов в чемпионате) помогла "канарейкам" оформить повышение в классе.



Пукки в юном возрасте попал в академию "Севильи", но проявить себя там не сумел и вернулся в ХИК, где его и приметили скауты "Шальке-04". В немецком клубе Пукки играл довольно регулярно, но раскрыться так и не сумел, снова вернувшись в северные широты — транзитом через "Селтик" в датский "Брондбю". В составе клуба из пригорода Копенгагена Пукки был достаточно хорош, чтобы Даниэль Фарке настоял на подписании финского форварда, у которого как раз подошел к концу контракт с "Брондбю".



По принципу формирования состава "Норвич" действительно очень похож на "Хаддерсфилд" Вагнера — Фарке уже успел расширить немецкую колонию голкипером "Шальке-04" Фарманном, который должен составить конкуренцию Тиму Крулу, и швейцарским форвардом Йосипом Дрмичем, который восемь последних сезонов провел в Бундеслиге. С учетом того, что в клубе на момент прихода уже был швейцарский защитник Тимо Клозе, а затем появился босниец Марио Вранчич, начинавший карьеру еще в "Майнце" Клоппа, немецкий язык в раздевалке "Норвича" может быть признан вторым "национальным".



Впрочем, за время работы в "Норвиче" Фарке сумел раскрыть талант и двух молодых английских полузащитников, за которыми сейчас пристально следят богатые клубы из Премьер-Лиге. Речь о 21-летнем Бене Годфри и 19-летнем Максе Ааронсе. Также довольно регулярно у Фарке играет Тодд Кантвелл, а представитель Северной Ирландии Джамал Льюис и вовсе стал третьим по количеству проведенных матчей в прошлом сезоне после голкипера Крула и Теему Пукки. Оба — 21-летние воспитанники академии "Норвича", которая также выпустила нынешнего звездного полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона.



Как видим, Фарке сложно обвинить в кумовстве — он пытается создать симбиоз из талантливых воспитанников академии и трудолюбивых и дисциплинированных немцев, которых можно подписать за мизерные по меркам английской лиги деньги. В Премьер-Лиге "Норвич" продолжает гнуть ту же линию и не разбрасывается деньгами — руководителями клуба все так же остаются валлийский писатель Майкл Винн-Джонс и телеведущая Делиа Смит, старающиеся вести себя на трансферном рынке разумно. "Норвич" не готов идти ва-банк ради того, чтобы закрепиться в Премьер-Лиге, но и в своем нынешнем составе может финишировать выше 18-го места. В первую очередь — за счет толкового тренера и ряда игроков, способных прогрессировать быстрыми темпами.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД



Если успех "Норвича" был неожиданностью, но не сенсацией, то второе место "Шеффилд Юнайтед" — настоящий сюрприз, сложно поддающийся логическому объяснению. "Клинки" только недавно вернулись из Лиги Один, где провели шесть лет и не обладали составом, который заставил бы воспринимать их серьезно перед стартом прошлого сезона. Но, как оказалось, менеджеру "клинков" Крису Уайлдеру удалось настроить команду на сезон так, что она не покидала зону плей-офф, а в концовке регулярного чемпионата прибавила, совершив рывок на второе место.



Крис Уайлдер — свой человек для "Шеффилда", начинавший тут карьеру игрока на позиции правого защитника и возвращавшийся в стан "клинков" на закате карьеры. Он не был особо талантливым футболистом, но его тренерская карьера, стартовавшая в глубокой трясине, была заметной. Уайлдер выиграл кучу локальных трофеев с "Алфретон Таун", выиграл на "Уэмбли" финал плей-офф Конференции с "Оксфорд Юнайтед" и поднимал из Лиги Два "Нортхэмптон". Не удивительно, что, отчаявшись вернуться в Чемпионшип, руководители клуба в 2016 году позвали Уайлдера, отлично знакомого с английской "трясиной", которая начала поглощать "Шеффилд".



С 2013 года клубом владеет принц Саудовской Аравии Абдулла бин Мусаед бин Абдулазиз Аль Сауд вместе с местным бизнесменом Кевином Маккейбом, но больших денег в "Юнайтед" все это время не было. Что не помешало Уайлдеру не только вернуть "клинков" в Чемпионшип, но и совершить сенсационный прорыв в Премьер-Лигу с командой, сформированной еще в Лиге Один.



В большинстве своем ключевые игроки "Шеффилда" — исполнители из категории "30+", причем самые возрастные — как раз форварды, ставшие локомотивом для "клинков" в концовке сезона. Билли Шарпу, забившему 23 мяча в чемпионате — 33, Дэвиду Макголдрику (15 мячей) — 31, Леону Кларку (3) — 34. Другие игроки из списка лучших бомбардиров — также ветераны. Полузащитнику Марку Даффи (6 мячей) — 33, защитникам Крису Бэшему и Энде Стивенсу (по 4 гола) — 31 и 29 соответственно.



Наиболее интересна история форварда Билли Шарпа — уроженец Шеффилда, воспитанник академии клуба и фанат "клинков" с младых ногтей приходил в клуб трижды, но сумел проявить себя только в зрелом возрасте, когда "Юнайтед" оказался в Лиге Один. После того как Билли Шарп пришел из "Лидса" в 2015 году, за четыре сезона он забил 87 мячей только в чемпионате, а вот в юном возрасте — всего восемь за два сезона, проведенных в клубе после сверхуспешного старта взрослой карьеры в "Сканторпе" (53 гола за два сезона).



Крис Уайлдер не боится доверять опытным игрокам и в принципе не боится ничего. Чего стоит только его решение приютить опального форварда Чеда Эванса, на пике карьеры (29 голов за "Шеффилд" в сезоне 2011/12) угодившего в тюрьму за изнасилование. Ранее попытки Эванса трудоустроиться где-либо приводили к вою общественности и многочисленным отказам даже скромных клубов от услуг все еще боеспособного форварда, но при Уайлдере Эванса все же зачислили в штат. Прошлый сезон он провел на правах аренды в "Флитвуде" у Джо Бартона и забил на третьем уровне английского футбола 17 мячей. Сейчас Уайлдер пошел дальше и дал шанс проявить себя неприкаянному Равелю Моррисону — талантливому воспитаннику "Манчестер Юнайтед", который из-за своего дурного характера провел карьеру в скитаниях и успел побывать даже в Мексике.



Сложно сказать, что должно случиться, чтобы "Шеффилд" в таком составе сумел закрепиться в элите. Свой ветеранский корпус Уайлдер расширил за счет еще одного известного воспитанника академии — капитана клуба времен последнего захода в Премьер-Лигу с Нилом Уорноком Фила Ягиелки. 10 миллионов евро отдали за резервного форварда "Борнмута" Лиса Муссе, чуть меньшую сумму — за вингера Каллума Робинсона из "Престона", но все это — покупки, которые не могут впечатлить в Премьер-Лиге.



Большая удача "Шеффилда" — продление аренды на следующий сезон голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона, который был, наверное, лучшим игроком прошлого сезона вместе с Билли Шарпом. Молодой англичанин блестяще проявил себя на уровне Чемпионшипа, а теперь настроен сделать то же самое в Премьер-Лиге и пробиться в сборную.



Впрочем, чем бы ни закончилось приключение "клинков" в Премьер-Лиге, клуб получит солидные подъемные, а болельщики — незабываемые эмоции сезона, проведенного в элитном дивизионе. Клуб, который в последних 15 матчах сезона в Чемпионшипе пропустил всего шесть голов, вполне может оказаться крепким орешком как минимум для середнячков Премьер-Лиги, а если "Шеффилд" по примеру раннего "Бернли" Шона Дайча сможет сделать домашние матчи своим главным козырем, появятся и шансы побороться за место под солнцем.



АСТОН ВИЛЛА



Несмотря на то, что "Астон Вилла" финишировала в регулярном сезоне 2018/19 ниже "Норвича" и "Шеффилда", именно "вилланов" считают самым солидным пополнением из Чемпионшипа в этом сезоне. "Астон Вилла" — именитый клуб с большой фанатской базой и вместительным стадионом, оказавшийся в Чемпионшипе вследствие продолжительного системного кризиса. Сейчас у клуба есть деньги китайских инвесторов, и бирмингемцы уже потратили на новичков больше, чем некоторые представители топ-6 — свыше 100 миллионов фунтов.



Как и у "Шеффилд Юнайтед", у "Виллы" в доску свой английский менеджер с богатым опытом в "трясине", к тому же — болельщик "Астон Виллы". Дин Смит никогда не играл в командах из Бирмингема, хоть и родился в Вест Бромвиче, но любовь к клубу, который выиграл Кубок чемпионов в годы его юности, сохранил. Потому не смог отказать "Астон Вилле" в октябре 2018 года после отставки Стива Брюса, хоть и комфортно себя чувствовал в "Брентфорде". Смиту удалось встряхнуть команду, но изначально она слишком много пропускала, выдавая результаты типа 4:2, 5:5 и 3:3 и четырежды на отрезке в 10 матчей сыграв вничью со счетом 2:2. Но уже весной получилось наладить игру в обороне, и команда выдала 10 кряду побед в марте-апреле с всего лишь пятью пропущенными голами. В плей-офф "Вилла" обыграла по пенальти соседей из "Вест Бромвича", а затем в финале на "Уэмбли" со счетом 2:1 — "Дерби" Фрэнка Лэмпарда.



После выхода в Премьер-Лигу Дин Смит продолжил укреплять оборону, подписав высоченного бельгийца Энгельса (194 см) из "Реймса" и толкового крайка из "Саутгемптона" Мэтта Таргетта. Также клуб выкупил арендованных ранее Кортни Хауса ("Вулверхэмптон") и Тайрона Мингса ("Борнмут"). В целом усиление уже получили все линии, кроме вратарской, но клуб следит за ситуацией вокруг Тома Хитона и Джо Харта из "Бернли".



Самым дорогим новичком клуба этим летом стал бразильский форвард Уэсли Мораес из "Брюгге", но в атаке Смит рассчитывает и на прогресс воспитанника академии "вилланов" Андре Грина. Еще одним арендованным игроком, блиставшим в составе "Виллы" в прошлом сезоне, был автор 26 голов "Виллы" Тэмми Абрахам, но продлить с ним отношения не получится — "Челси" решил оставить нападающего у себя, оказавшись под трансферным баном.



Зато пока что не покинул "Астон Виллу" талантливый атакующий полузащитник Джек Грилиш, который наконец-то начал реализовывать свой большой потенциал. При Дине Смите Грилиш был очень хорош, и еще зимой его хотел забрать в качестве замены на вырост Эриксену "Тоттенхэм". Но "Вилла" убедила Джека остаться, а теперь он попал в Премьер-Лигу с родным клубом, потеряв горячий интерес к предложениям клубов из топ-6, где, наверняка, не будет иметь той игровой практики, что в "Вилле".



"Астон Вилла" продолжает работу над укреплением состава — не только в отношении качества, но и количества игроков, подписав ряд перспективных игроков из Чемпионшипа. Команде нужен новый голкипер и усиление опорной зоны полузащиты, где уже нет опытнейшего австралийца Единака. Важным игроком в новом сезоне может стать подписанный в бывшем клубе Смита Эзри Конса, но в Премьер-Лиге "Астон Вилле", наверняка, придется часто играть с двумя опорниками, потому — еще один качественный разрушитель не помешал бы.



Подводя итог знакомства с новичками, скажем, что среди них нет такого клуба, как прошлогодний "Вулверхэмптон", оказавшегося способным с ходу занять видное место в иерархии Премьер-Лиги. У "Астон Виллы" чуть больше шансов закрепиться в элите из-за своего статуса и приличной финансовой базы, но и тот же "Норвич" выглядит крепким и интересным клубом, с рядом перспективных молодых игроков в полузащите.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru