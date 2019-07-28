Клопп не завидует финансовой мощи "Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не завидует финансовой мощи "Манчестер Сити".

В прошлом сезоне "красные" показали себя более чем достойным конкурентом "Сити" на футбольном поле, однако финансовые возможности двух клубов по-прежнему находятся на разных уровнях.



Ранее этим летом "горожане" обновили свой трансферный рекорд покупкой Родри, тогда как "Ливерпуль" пока бездействует. Ранее Клопп объяснял это тем, что его клуб и так много потратил в предыдущие окна. Тем не менее, такое положение вещей вполне устраивает Юргена.



"Я ничего не могу сказать о том, что делают другие команды. Я не знаю, как им это удается. Нам же нужно платить по счетам. Прошу прощения! Каждый должен платить по счетам, и мы в том числе".



"Мы инвестировали большие деньги в эту команду, а теперь кажется, словно этого не было. Однако мы не живем в фантазийном мире, где ты просто получаешь, что хочешь".



"Мы не можем делать это постоянно. Такое впечатление, что только четыре клуба могут делать это постоянно: "Реал", "Барселона", "Сити" и ПСЖ. Они получают то, что им нужно. Мы не можем сравнивать себя с ними. Такова ситуация".



"Это не критика. Я знаю, как люди воспримут мои слова. Они подумают, что я завидую и все такое, но я совершенно не завидую!" — цитирует Клоппа Daily Mirror.