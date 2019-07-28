Ходжсон не знает, останется ли Заха в "Пэлас"
Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон признался, что не знает, удастся ли его клубу сохранить вингера Уилфрида Заху.
После того, как "Арсенал" совершил прорыв в переговорах о приобретении вингера Николя Пепе из "Лилля", новым фаворитом в борьбе за Заху стал "Эвертон".
По информации Daily Mail, мерсисайдский клуб готов отдать за Уилфрида 60 миллионов фунтов плюс Джеймса Маккарти с Дженком Тосуном. И Ходжсон не знает, устоит ли "Пэлас" перед таким предложением.
"Уилфрид с президентом разбираются с этим. Они очень хорошо знают друг друга и очень хорошо ладят. Основное обсуждение идет между ними двумя, поэтому я совершенно не могу посвятить вас в курс дела".
"Вы знаете то же, что и я. Я читаю на веб-сайтах и в газетах, что происходит то и это, но я не могу вас подтвердить что-либо. Я не знаю, поступило ли предложение, о котором говорят", — сообщил Ходжсон Sky Sports.
28.07.2019 10:00
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Бабка походу понял что ебаря дочери Мойеса никто не купит за такие деньги.
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