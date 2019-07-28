"Юнайтед" ожидает получить предложение по Погба

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" ожидает получить внушительное предложение по полузащитнику Полю Погба от "Реала", как только испанский гранд избавится от вингера Гарета Бэйла.

В данный момент Бэйл находится на пороге перехода в "Цзянсу Сунин". Китайскому клубу удалось вскружить голову Гарета зарплатой в 1 миллион фунтов в неделю.

Расставание с 30-летним валлийцем позволит "Реалу" разгрузить свою зарплатную ведомость на 600 тыс. фунтов в неделю — и взять на борт Погба, как того хочет главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

За последнее время наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер неоднократно говорил, что отводит ключевую роль Погба в своих планах на будущее и даже подумывает сделать Поля новым капитаном команды, однако за кулисами "Юнайтед" готов принять уход игрока, который не желает оставаться в клубе.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, на "Олд Траффорд" ожидают, что "Реал" выдвинет свое предложение до 8 августа — позже этой даты у "Юнайтед" уже не будет возможности купить другого полузащитника.

Ранее пресса сообщала, что "Юнайтед" хочет за 26-летнего француза 150 млн. фунтов, однако Daily Mirror утверждает, что "дьяволы" не устанавливали цену за Погба. Тем не менее, предложение "Реала" должно соответствовать реалиям рынка, чтобы сделка состоялась.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2019 09:00

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  1. chelsiukpro 28.07.2019 10:37 # chelsiukpro
    Сотку предложат не более

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  2. antiterror 28.07.2019 09:02 # antiterror
    Daily Mirror такой себе источник, но посмотрим, сколько предложат.

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