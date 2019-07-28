"Юнайтед" ожидает получить предложение по Погба

"Манчестер Юнайтед" ожидает получить внушительное предложение по полузащитнику Полю Погба от "Реала", как только испанский гранд избавится от вингера Гарета Бэйла.

В данный момент Бэйл находится на пороге перехода в "Цзянсу Сунин". Китайскому клубу удалось вскружить голову Гарета зарплатой в 1 миллион фунтов в неделю.



Расставание с 30-летним валлийцем позволит "Реалу" разгрузить свою зарплатную ведомость на 600 тыс. фунтов в неделю — и взять на борт Погба, как того хочет главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.



За последнее время наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер неоднократно говорил, что отводит ключевую роль Погба в своих планах на будущее и даже подумывает сделать Поля новым капитаном команды, однако за кулисами "Юнайтед" готов принять уход игрока, который не желает оставаться в клубе.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, на "Олд Траффорд" ожидают, что "Реал" выдвинет свое предложение до 8 августа — позже этой даты у "Юнайтед" уже не будет возможности купить другого полузащитника.



Ранее пресса сообщала, что "Юнайтед" хочет за 26-летнего француза 150 млн. фунтов, однако Daily Mirror утверждает, что "дьяволы" не устанавливали цену за Погба. Тем не менее, предложение "Реала" должно соответствовать реалиям рынка, чтобы сделка состоялась.