"Челси" готов отпустить Дринкуотера и Бакайоко

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард готов отпустить из клуба полузащитников Данни Дринкуотера и Тьемуэ Бакайоко.

Заступая на тренерский мостик "синих", Лэмпард говорил, что у него нет предвзятого отношения к кому-либо из игроков, каждый из которых начинает с чистого листа.



Однако предсезонное турне по Японии помогло Фрэнку отсеять первых игроков, которым он не отводит значимой роли на предстоящий сезон.



Среди этих игроков значатся Дринкуотер, который свой последний матч сыграл еще в августе прошлого года против "Манчестер Сити", и Бакайоко, который ранее этим летом вернулся после сезона аренды в "Милане".



Два этих полузащитника в свое время обошлись "синим" суммарно в 75 миллионов фунтов, и теперь лондонцы попытаются вернуть большую часть этих инвестиций.



К расставанию с Бакайоко "Челси" также подталкивает обилие иностранных игроков в составе — таковых Лэмпард может заявить только в количестве 17 человек на предстоящий сезон.



Daily Mail также сообщает, что интерес к Тьемуэ уже обозначил "Эвертон", которому нужна замена для Идриссы Гейе, находящегося на пороге перехода в ПСЖ.