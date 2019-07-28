Фергюсон хочет, чтобы МЮ купил Джона Макгинна

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон хочет, чтобы "красные дьяволы" приобрели полузащитника "Астон Виллы" Джона Макгинна.

Этим летом "красные дьяволы" ориентируются преимущественно на молодых британских игроков, подыскивая усиление на трансферном рынке к новому сезону.



Под эту категорию отлично подходит 24-летний шотландец Макгинн, который сыграл важную роль в завоевании "вилланами" путевки в Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона.



Фергюсон считает, что его соотечественник стал бы отличной альтернативой Шону Лонгстаффу, насчет которого и владелец "Ньюкасла" Майк Эшли, и главный тренер "сорок" Стив Брюс дали понять, что игрок не будет продан этим летом.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Астон Вилла" оценивает свою звезду в 50 миллионов фунтов, однако одобрение сэра Алекса может убедить "Юнайтед" потратить эти деньги.