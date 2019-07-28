"Лацио" открыт к продаже Милинкович-Савича в МЮ

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги сообщил, что его клуб открыт к продаже полузащитника Сергея Милинкович-Савича, которого сватают в "Манчестер Юнайтед".

Если верить слухам, на "Олд Траффорд" ожидают, что в скором времени "Реал" сделает предложение о покупке Поля Погба. Поэтому "красные дьяволы" уже начали готовиться к расставанию с игроком сборной Франции.



В качестве возможной замены для Погба называется как раз Милинкович-Савич. Поговаривают, на текущей неделе агент 24-летнего серба Матея Кежман даже прилетал в Англию на переговоры с "Юнайтед".



Индзаги хотел бы сохранить Сергея в Риме, но одновременно понимает, что у каждого игрока есть своя цена — для Милинкович-Савича она может достигать 90 миллионов фунтов, предполагает Goal.



Я бы хотел сохранить Милинкович-Савича. Таков мой ход мыслей. Но также я понимаю, что клуб должен будет изучить предложения, когда те поступят, чтобы затем принять решение".



"Милинковичу уже 24, и он больше не ребенок. Я могу дать ему совет, благо он в нашем расположении и не пропустил ни тренировки, но я не знаю, что произойдет. Надеюсь, он останется".



"Мы знаем, что понесем большую потерю, если ему суждено уйти. Надеюсь, он останется — он великолепно проводит предсезонный период, но трансферное окно открыто, и мы готовы к любой ситуации", — сообщил Индзаги.