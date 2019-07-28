Дибала отверг интерес "Юнайтед" и "Тоттенхэма"

Пауло Дибала Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала отверг интерес "Манчестер Юнайтед" с "Тоттенхэмом" и хочет остаться в Турине.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Ювентус" решил составить конкуренцию "Интеру" в борьбе за нападающего "Юнайтед" Ромелу Лукаку. Утверждалось, что чемпионы Серии А могут предложить "красным дьяволам" Дибалу в обмен на бельгийского бомбардира.

Также интерес к Пауло приписывали "Тоттенхэму", который вынужден задумываться о замене для Кристиана Эриксена, чей контракт истекает уже следующим летом. Со стороны "Ювентуса" существует встречный интерес к защитнику Данни Роузу, и "шпоры" могли бы это использовать, чтобы заполучить Пауло.

Однако Sky Sports стало известно, что 25-летний игрок сборной Аргентины не собирается менять клуб в это окно. Дибала еще не разговаривал с Маурицио Сарри, но готов пораньше вернуться из отпуска, чтобы произвести впечатление на нового главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри.

В данный момент возвращение Дибалы, отдыхающего после Кубка Америки, запланировано на 5 августа — за считанные дни до старта нового сезона Премьер-Лиги и, соответственно, закрытия трансферного окна для английских топ-клубов.


Метки Дибала, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2019 05:55

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  1. bangladesh 28.07.2019 06:44 # bangladesh
    Обосцал помоечных обрыганов просто просто на изи

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  2. januzaj00 28.07.2019 05:59 # januzaj00
    Тогда 80 лям пусть гонят за лукаку и до свидос

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