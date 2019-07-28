Дибала отверг интерес "Юнайтед" и "Тоттенхэма"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала отверг интерес "Манчестер Юнайтед" с "Тоттенхэмом" и хочет остаться в Турине.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Ювентус" решил составить конкуренцию "Интеру" в борьбе за нападающего "Юнайтед" Ромелу Лукаку. Утверждалось, что чемпионы Серии А могут предложить "красным дьяволам" Дибалу в обмен на бельгийского бомбардира.



Также интерес к Пауло приписывали "Тоттенхэму", который вынужден задумываться о замене для Кристиана Эриксена, чей контракт истекает уже следующим летом. Со стороны "Ювентуса" существует встречный интерес к защитнику Данни Роузу, и "шпоры" могли бы это использовать, чтобы заполучить Пауло.



Однако Sky Sports стало известно, что 25-летний игрок сборной Аргентины не собирается менять клуб в это окно. Дибала еще не разговаривал с Маурицио Сарри, но готов пораньше вернуться из отпуска, чтобы произвести впечатление на нового главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри.



В данный момент возвращение Дибалы, отдыхающего после Кубка Америки, запланировано на 5 августа — за считанные дни до старта нового сезона Премьер-Лиги и, соответственно, закрытия трансферного окна для английских топ-клубов.