"Эвертон" обсуждает покупку Мойзе Кина

"Эвертон" ведет переговоры о приобретении нападающего "Ювентуса" Мойзе Кина.

"Ириски" находятся в поисках забивного нападающего таранного типа уже два года, что прошли после расставания с Ромелу Лукаку.



Как сообщает Sky Sports, "Эвертон" считает, что таким игроком для них может стать 19-летний Кин, который забил шесть голов в 13 матчах минувшего сезона Серии А, а также дважды отличился в трех поединках за сборную Италии.



"Ювентус" хочет получить за свое юное дарование 40 миллионов евро (36 млн. фунтов), а также оставить за собой опцию обратного выкупа Мойзе, и именно эта опция видится основным препятствием к заключению сделки.



Те не менее, два клуба продвигаются в переговорах, и есть все шансы, что новый сезон итальянец ивуарийского происхождения начнет в команде Марку Силвы.