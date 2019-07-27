"Юнайтед" хочет Дугласа Косту в обмен на Лукаку

"Манчестер Юнайтед" хочет получить вингера "Ювентуса" Дугласа Косту в случае отъезда в Турин нападающего Ромелу Лукаку.

Напомним, сегодня утром стало известно, что "Ювентус" решил составить конкуренцию "Интеру" в борьбе за Лукаку. Сообщалось, что "красные дьяволы" могут получить Пауло Дибалу в обмен на Ромелу.



Однако Daily Mail утверждает, что Дибала не готов покинуть Турин — по крайней мере, до тех пор, пока не поговорит с новым главным тренером Маурицио Сарри.



Учитывая неопределенные планы Дибалы и приближение трансферного дедлайна в Премьер-Лиге, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер решил сместить свой фокус на Косту.



"Дьяволы" обдумывали приобретение игрока сборной Бразилии еще 12 месяцев назад, однако тогда Дуглас выразил желание остаться с чемпионами Серии А. Возможно, на сей раз Коста будет более открыт к смене клуба.