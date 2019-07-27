"Юнайтед" хочет Дугласа Косту в обмен на Лукаку
"Манчестер Юнайтед" хочет получить вингера "Ювентуса" Дугласа Косту в случае отъезда в Турин нападающего Ромелу Лукаку.
Напомним, сегодня утром стало известно, что "Ювентус" решил составить конкуренцию "Интеру" в борьбе за Лукаку. Сообщалось, что "красные дьяволы" могут получить Пауло Дибалу в обмен на Ромелу.
Однако Daily Mail утверждает, что Дибала не готов покинуть Турин — по крайней мере, до тех пор, пока не поговорит с новым главным тренером Маурицио Сарри.
Учитывая неопределенные планы Дибалы и приближение трансферного дедлайна в Премьер-Лиге, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер решил сместить свой фокус на Косту.
"Дьяволы" обдумывали приобретение игрока сборной Бразилии еще 12 месяцев назад, однако тогда Дуглас выразил желание остаться с чемпионами Серии А. Возможно, на сей раз Коста будет более открыт к смене клуба.
27.07.2019 23:00
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сейчас бы менять Лукаку на Косту.
При всей той критике, которую получает Лукаку обмен неравноценным, так как форвардов такого плана на пальцах одной руки посчитать, а таких бегунков, тем более на закате, жопой жуй
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Двойник Виллиана
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