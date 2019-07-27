"Арсенал" уверен в приобретении Тирни
"Арсенал" уверен в приобретении левого защитника "Селтика" и сборной Шотландии Кирана Тирни.
Ранее в субботу стало известно, что "канониры" находятся на пороге приобретения вингера "Лилля" Николя Пепе стоимостью 72 миллиона фунтов. Второй за день приятной для болельщиков лондонского клуба новостью делится Sky Sports.
По информации авторитетного издания, "Арсенал" надеется вскоре достичь компромисса с "Селтиком" по Тирни после отклоненных предложений в 15 и 25 млн. фунтов.
После отказа на предложение в 25 млн. фунтов, которое содержало ряд бонусов и предусматривало поэтапную выплату суммы, "канониры" продолжили переговоры с коллегами из Глазго, выразив готовность изменить структуру "оффера".
Как и говорил накануне главный тренер "Селтика" Нил Леннон, "Арсенал" пока не сделал свое третье предложение, однако на "Эмирейс" твердо настроены довести начатое до конца.
27.07.2019 22:00
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Последние комментарии:
Ну все песда, чемпик можно не начинать
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бизнескар не то что гпенсы.
Они еще никого не купили
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все, абсолютно все ссут на гпенсов
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