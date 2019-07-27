"Арсенал" уверен в приобретении Тирни

Киран Тирни "Арсенал" уверен в приобретении левого защитника "Селтика" и сборной Шотландии Кирана Тирни.

Ранее в субботу стало известно, что "канониры" находятся на пороге приобретения вингера "Лилля" Николя Пепе стоимостью 72 миллиона фунтов. Второй за день приятной для болельщиков лондонского клуба новостью делится Sky Sports.

По информации авторитетного издания, "Арсенал" надеется вскоре достичь компромисса с "Селтиком" по Тирни после отклоненных предложений в 15 и 25 млн. фунтов.

После отказа на предложение в 25 млн. фунтов, которое содержало ряд бонусов и предусматривало поэтапную выплату суммы, "канониры" продолжили переговоры с коллегами из Глазго, выразив готовность изменить структуру "оффера".

Как и говорил накануне главный тренер "Селтика" Нил Леннон, "Арсенал" пока не сделал свое третье предложение, однако на "Эмирейс" твердо настроены довести начатое до конца.


Метки Арсенал, Селтик, Тирни

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 534

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bangladesh 27.07.2019 22:35 # bangladesh
    Ну все песда, чемпик можно не начинать

    (ответить)

  2. gunars 27.07.2019 22:12 # gunars
    бизнескар не то что гпенсы.
    Они еще никого не купили

    _____________________________
    все, абсолютно все ссут на гпенсов

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: