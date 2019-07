Капитан "Стоука" Райан Шаукросс получил страшную травму лодыжки в товарищеском матче против "Лестера".

В субботу "Лестер" Брендана Роджерса продолжил подготовку к новому сезону, одержав победу 2:1 над представляющим Чемпионшип "Стоуком" благодаря голам Марка Олбрайтона и Юри Тилеманса.



Однако результат этого матча отошел на второй план. Самым запоминающимся событием игры стал устрашающий эпизод в первом тайме, когда Шаукросс попытался сыграть в подкате против Олбрайтона.



Во время подката 31-летний защитник всем своим весом рухнул на левую ногу, и та неестественным образом выгнулась. Райану несколько минут оказывали помощь прямо на поле, прежде чем смогли унесли его на носилках.



"Пока ничего официального, поэтому мы не будем спекулировать. Мы думаем, что травма весьма серьезна, но насколько серьезна, мы не знаем", — сообщил главный тренер "Стоука" Натан Джонс.



Добавим, что Шаукросс выступает за "Стоук" с 2007 года, за это время сыграв 414 матчей за клуб. В 2012 Райан даже дебютировал за сборную Англии.





Shawcross has just broken his leg in the friendly against Leicester ... Not for the weak hearted pic.twitter.com/PoYaTbM4Y2