Жоау Фелиш планирует приехать в Премьер-Лигу

Нападающий Жоау Фелиш заявил, что не отказывается от своей мечты поиграть в Премьер-Лиге, несмотря на переход в "Атлетико".

Ранее этим летом Фелиш отверг интерес "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", перебравшись из "Бенфики" в "Атлетико" по сделке стоимостью 112 миллионов фунтов.



В команде Диего Симеоне 19-летний португалец будет призван заменить Антуана Гризманна, который в свою очередь перебрался в "Барселону". Жоау только в самом начале своей испанской карьеры, но уже думает о следующем шаге.



"В каких других лигах я бы хотел поиграть, помимо португальской и испанской? В Премьер-Лиге".



"Что я думаю насчет перехода в "Тоттенхэм"? Прямо сейчас это невозможно, но я не знаю, что случится в будущем. Возможно, когда-нибудь", — цитирует Фелиша Bleacher Report.