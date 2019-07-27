Батшуайи останется в "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард собирается сохранить нападающего Мичи Батшуайи в клубе.

Ранее этим летом "синие" вернули Гонсало Игуаина "Ювентусу" и позволили "Атлетико" выкупить Альваро Морату. Это создало определенный дефицит игроков в линии нападения.



Не имея возможности выйти на трансферный рынок для покупки еще одного нападающего, Лэмпард собирается сделать ставку на игроков, которые не пригодились его предшественникам на тренерском мостике.



Как сообщает Goal, Лэмпард хочет, чтобы в новом сезоне Тэмми Абрахэм и Мичи Батшуайи навязали конкуренцию Оливье Жиру впереди.



Напомним, что весь прошлый сезон Абрахэм провел в аренде в "Астон Вилле", тогда как Батшуайи успел побывать в "Валенсии" и "Кристал Пэлас". "Орлы" были бы рады выкупить бельгийца, однако "Челси" оценивает Мичи в 40 миллионов фунтов.



Решение Лэмпарда сохранить Батшуайи также означает, что "синим" нужно избавиться от ряда игроков, которые не соответствуют категории доморощенных. Главные кандидаты на выход — Тьемуэ Бакайоко, Кенеди и Давиде Дзаппакоста.