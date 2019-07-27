Майк Эшли: "Лонгстафф не продается"

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли объявил, что его клуб не продаст полузащитника Шона Лонгстаффа в "Манчестер Юнайтед".



Этим летом Лонгстафф, дебютировавший за "сорок" лишь в декабре и досрочно завершивший сезон из-за травмы, стал большой трансферной целью для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.



По слухам, "Юнайтед" готов заплатить более 30 миллионов фунтов за 21-летнего англичанина, однако Эшли не приветствует предложения по Шону.



"Мы хотим, чтобы все поняли: он не продается. Если обладаешь игроком вроде Шона — сохрани его у себя", — сообщил Эшли Daily Mail.