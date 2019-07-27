Майк Эшли: "Лонгстафф не продается"
Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли объявил, что его клуб не продаст полузащитника Шона Лонгстаффа в "Манчестер Юнайтед".
Этим летом Лонгстафф, дебютировавший за "сорок" лишь в декабре и досрочно завершивший сезон из-за травмы, стал большой трансферной целью для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.
По слухам, "Юнайтед" готов заплатить более 30 миллионов фунтов за 21-летнего англичанина, однако Эшли не приветствует предложения по Шону.
"Мы хотим, чтобы все поняли: он не продается. Если обладаешь игроком вроде Шона — сохрани его у себя", — сообщил Эшли Daily Mail.
27.07.2019 18:10
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Последние комментарии:
Нужная сумма будет продаст
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оставьте его себе...
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"игроком вроде Шона".
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Как же это нелепо, лучше бы промолчал
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