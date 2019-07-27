Майк Эшли: "Лонгстафф не продается"

Шон Лонгстафф Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли объявил, что его клуб не продаст полузащитника Шона Лонгстаффа в "Манчестер Юнайтед".

Этим летом Лонгстафф, дебютировавший за "сорок" лишь в декабре и досрочно завершивший сезон из-за травмы, стал большой трансферной целью для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.

По слухам, "Юнайтед" готов заплатить более 30 миллионов фунтов за 21-летнего англичанина, однако Эшли не приветствует предложения по Шону.

"Мы хотим, чтобы все поняли: он не продается. Если обладаешь игроком вроде Шона — сохрани его у себя", — сообщил Эшли Daily Mail.


Метки Лонгстафф, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Эшли

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2019 18:10

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  1. chebrec 27.07.2019 19:04 # chebrec
    Нужная сумма будет продаст

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  2. manutd-20champ 27.07.2019 18:45 # manutd-20champ
    оставьте его себе...

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  3. scholes18 27.07.2019 18:34 # scholes18
    "игроком вроде Шона".

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  4. ilovemanutd 27.07.2019 18:27 # ilovemanutd
    Как же это нелепо, лучше бы промолчал

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