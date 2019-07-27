Клопп: "Новые контракты с игроками — это и есть наши трансферы"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что новые контракты с ключевыми игроками команды равноценны приобретениям.

Этим летом "красные" подвергаются определенной критике за то, что после победы в финале Лиги Чемпионов так и не укрепили свой состав.



В то же время за последний год "Ливерпулю" удалось заключить новые контракты с Мохамедом Салахом, Садио Мане, Роберто Фирмино, Джорданом Хендерсоном, Джо Гомесом, Трентом Александер-Арнольдом, Энди Робертсоном и Дивоком Ориги, а Виргил Ван Дейк, Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен ожидают своей очереди. По мнению Клоппа, это не менее важно, чем покупки.



"Вообще-то, это и есть наши трансферы, но никто не хочет об этом слышать. Так люди к этому относятся".



"У тебя есть игрок, он хорош, и ты хочешь сохранить его. Если он подписывает новый контракт, то для некоторых людей это означает лишь то, что он будет стоить дороже, когда мы соберемся его продать. Для других людей новый контракт и вовсе ничего не значит".



"Но для нас это полноценные трансферы. Новые контракты и сохранение наших парней является очень, очень сильным сигналом для внешнего мира. Это прекрасный сигнал. Мне нравится, что эти парни в самом расцвете сил. Они выиграли Лигу Чемпионов, а это хорошо и помогает тебе стать еще лучше", — сообщил Клопп ESPN.