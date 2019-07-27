"Вулверхэмптон" арендовал защитника "Реала"
"Вулверхэмптон" взял в аренду на сезон 2019/20 центрального защитника "Реала" Хесуса Вальехо.
Таким образом, 22-летний Вальехо становится первым приобретением команды Нуну Эшпириту Санту в это трансферное окно, если не считать выкупленных после успешных аренд Рауля Хименеса и Леандера Дендонкера.
Из-за травм и высокой конкуренции Хесус сыграл только семь матчей за "Реал" в минувшем сезоне, но ранее этим летом подтвердил свой класс, завоевав с молодежной сборной Испании золотые медали на Чемпионате Европы U-21.
Вальехо был куплен "Реалом" у "Реал Сарагоса" еще в 2015 году, но на следующий сезон вернулся в Сарагосу на правах аренды. Также в послужном списке Хесуса значится командировка в "Айнтрахт".
27.07.2019 16:00
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Реал и без него по 7 мячей пускает:)
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