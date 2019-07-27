"Вулверхэмптон" арендовал защитника "Реала"

"Вулверхэмптон" взял в аренду на сезон 2019/20 центрального защитника "Реала" Хесуса Вальехо.

Таким образом, 22-летний Вальехо становится первым приобретением команды Нуну Эшпириту Санту в это трансферное окно, если не считать выкупленных после успешных аренд Рауля Хименеса и Леандера Дендонкера.



Из-за травм и высокой конкуренции Хесус сыграл только семь матчей за "Реал" в минувшем сезоне, но ранее этим летом подтвердил свой класс, завоевав с молодежной сборной Испании золотые медали на Чемпионате Европы U-21.



Вальехо был куплен "Реалом" у "Реал Сарагоса" еще в 2015 году, но на следующий сезон вернулся в Сарагосу на правах аренды. Также в послужном списке Хесуса значится командировка в "Айнтрахт".