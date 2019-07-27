"Тоттенхэм" попытается заключить новый контракт с Алдервейрелдом

"Тоттенхэм" надеется возобновить переговоры с Тоби Алдервейрелдом о новом контракте после того, как истек срок действия пункта о выкупе защитника.

Минувший четверг был последним днем, когда Алдервейрелд мог быть выкуплен за фиксированную сумму в 25 миллионов фунтов. Никто из клубов так и не решился сделать это, и теперь "шпоры" вольны устанавливать любую цену за Тоби.



Фактически это означает, что "Тоттенхэм" сохранит 30-летнего бельгийца в это трансферное окно, однако контракт Алдервейрелда по-прежнему истекает следующим летом.



Как утверждает Daily Mirror, теперь "шпоры" предпримут очередную попытку склонить Тоби к новой сделке. Сделать это необходимо до января, когда защитник сможет свободно общаться с зарубежными клубами и даже заключить предварительный контракт.



В то же время издание Daily Mail уверено, что Алдервейрелд планирует покинуть Северный Лондон через год. Статус свободного агента позволит Тоби рассчитывать на роскошный контракт в каком-нибудь другом клубе.