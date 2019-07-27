"Тоттенхэм" попытается заключить новый контракт с Алдервейрелдом
"Тоттенхэм" надеется возобновить переговоры с Тоби Алдервейрелдом о новом контракте после того, как истек срок действия пункта о выкупе защитника.
Минувший четверг был последним днем, когда Алдервейрелд мог быть выкуплен за фиксированную сумму в 25 миллионов фунтов. Никто из клубов так и не решился сделать это, и теперь "шпоры" вольны устанавливать любую цену за Тоби.
Фактически это означает, что "Тоттенхэм" сохранит 30-летнего бельгийца в это трансферное окно, однако контракт Алдервейрелда по-прежнему истекает следующим летом.
Как утверждает Daily Mirror, теперь "шпоры" предпримут очередную попытку склонить Тоби к новой сделке. Сделать это необходимо до января, когда защитник сможет свободно общаться с зарубежными клубами и даже заключить предварительный контракт.
В то же время издание Daily Mail уверено, что Алдервейрелд планирует покинуть Северный Лондон через год. Статус свободного агента позволит Тоби рассчитывать на роскошный контракт в каком-нибудь другом клубе.
27.07.2019 15:00
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За копейки никому не нужен. Но до сих пор есть те, кто считает его топом и хочет например в МЮ, предпочитая Магуайру. С хуя ли?
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Удачи
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