"Арсенал" согласовал стоимость Николя Пепе
"Арсенал" достиг договоренности с "Лиллем" о приобретении вингера Николя Пепе за 80 миллионов евро (72 млн. фунтов).
Забив 23 гола в минувшем сезоне за "Лилль", Пепе стал лакомой целью для крупнейших клубов Европы, однако "Арсенал" с самого начала выглядел аутсайдером этой борьбы, учитывая свой ограниченный трансферный бюджет.
Тем не менее, "канонирам" удалось договориться с "Лиллем" о рассрочке. Лондонский клуб разобьет стоимость Пепе в 72 млн. фунтов на несколько платежей.
"Арсеналу" все еще нужно договориться с самим Николя, однако BBC ожидает, что в ближайшие 24-48 часов все формальности будут улажены, и 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара присоединится к команде Унаи Эмери.
BBC подчеркивает, что цену в 72 млн. фунтов согласился заплатить и "Наполи", однако лагерь Пепе отверг вариант с итальянским клубом.
По всей видимости, покупка Пепе будет означать, что "Арсенал" завершит интерес к Уилфриду Захе, предложение по которому в 40 млн. фунтов было отклонено "Кристал Пэлас".
Добавим, что Пепе обычно играет на позиции правого вингера, но также способен действовать в качестве нападающего по схеме 4-4-2.
27.07.2019 14:00
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Последние комментарии:
поздравляю пуканиров. с жадным кроенке это просто удача что лилль согласился на рассрочку. хотя 72 млн эта снежинка не стоит.
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в кредит на 5 лет чтале?
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Вчера ты gunars, а сегодня - pidoras
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Из-за закона об амнистии прекратили уголовное дело в отношении основателя «Дариды», которому было предъявлено обвинение в смертельной аварии на Орловке
https://auto.onliner.by/2019/07/27/sud-477
Эх, е6лорусики
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Продали почки сотрудников клуба и взяли ипотеку на 100 лет))
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Арсенал должен добавочно платить Сауту £10к за каждый матч, в котором Окс проводил 20+ минут - блд, это жи жопониры Оксу травму устроили стопро!
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Бля, хорошо что я в этот пиздец на Тверской сенодня не пошел. Щас бы куковал в обезьяннике. Интересно, сколько идиотов туда поперлись, думая, что они там что то изменят?
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Он же с Наполи переговоры ведёт и не собирается в Англию.
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У конониров теперь два воспоминания:
- когда батя лишил их девственности;
- когда арсенал купил пепе.
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бля это как ГРОМ!!!!!!!!!!!!!!!! среди ясного неба, АКУЕТЬ ПРОСТО!!!!!!!
теперь еще и ЭВЕРТОНА СУАРЕСА из бразилии забрать вот это будет вообще ПИЗДЕЦ БОМБА, ну а то что нужны ЦЗ причем топовые, я как понял Арсенал на это хуй забил)))))))))
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Осталось согласовать количество говна которым ещё медиа сервис будет кормить фанатов говносернала до закрытия ТО.
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Видать в ипотеку на 100 лет взяли.
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Парфирчика и его родственниц никто не ебет
Поэтому парфирчик умело сосет
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Меня и моих родственниц никто не ебет :(
@ parfirchik
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Челсеа пидоры, конониры тоже пидоры (я и мои друзья не пидоры).
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бля, а как же ливерка
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арсик топчики, челси пидоры
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Хоть не в Наполи
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Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать изданию Baza информацию о покупке «Роснефтью» люксовой итальянской одежды на 1,3 миллиона евро.
"Я не буду отвечать на ваши вопросы! Вы никто, понимаете? Мы вас считаем за говно. И на вопросы ваши отвечать не собираемся".
Росеян жиденьким даже рузке холоп лео поливает.
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ожидание пепе
реальность - зашекан за 6кк
типикал нищий орсеноль
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