"Арсенал" согласовал стоимость Николя Пепе

Николя Пепе "Арсенал" достиг договоренности с "Лиллем" о приобретении вингера Николя Пепе за 80 миллионов евро (72 млн. фунтов).

Забив 23 гола в минувшем сезоне за "Лилль", Пепе стал лакомой целью для крупнейших клубов Европы, однако "Арсенал" с самого начала выглядел аутсайдером этой борьбы, учитывая свой ограниченный трансферный бюджет.

Тем не менее, "канонирам" удалось договориться с "Лиллем" о рассрочке. Лондонский клуб разобьет стоимость Пепе в 72 млн. фунтов на несколько платежей.

"Арсеналу" все еще нужно договориться с самим Николя, однако BBC ожидает, что в ближайшие 24-48 часов все формальности будут улажены, и 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара присоединится к команде Унаи Эмери.

BBC подчеркивает, что цену в 72 млн. фунтов согласился заплатить и "Наполи", однако лагерь Пепе отверг вариант с итальянским клубом.

По всей видимости, покупка Пепе будет означать, что "Арсенал" завершит интерес к Уилфриду Захе, предложение по которому в 40 млн. фунтов было отклонено "Кристал Пэлас".

Добавим, что Пепе обычно играет на позиции правого вингера, но также способен действовать в качестве нападающего по схеме 4-4-2.


Метки Арсенал, Лилль, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 27.07.2019 15:45 # frisby
    поздравляю пуканиров. с жадным кроенке это просто удача что лилль согласился на рассрочку. хотя 72 млн эта снежинка не стоит.

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  2. zheka000000 27.07.2019 15:44 # zheka000000
    в кредит на 5 лет чтале?

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  3. narcot 27.07.2019 15:44 # narcot
    Вчера ты gunars, а сегодня - pidoras

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  4. narcot 27.07.2019 15:42 # narcot
    Из-за закона об амнистии прекратили уголовное дело в отношении основателя «Дариды», которому было предъявлено обвинение в смертельной аварии на Орловке

    https://auto.onliner.by/2019/07/27/sud-477

    Эх, е6лорусики

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  5. fc-oil 27.07.2019 15:41 # fc-oil
    Продали почки сотрудников клуба и взяли ипотеку на 100 лет))

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  6. parfirchik 27.07.2019 15:31 # parfirchik
    Арсенал должен добавочно платить Сауту &#163;10к за каждый матч, в котором Окс проводил 20+ минут - блд, это жи жопониры Оксу травму устроили стопро!

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  7. rentv 27.07.2019 15:27 # rentv
    Бля, хорошо что я в этот пиздец на Тверской сенодня не пошел. Щас бы куковал в обезьяннике. Интересно, сколько идиотов туда поперлись, думая, что они там что то изменят?

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  8. ensiferum 27.07.2019 15:26 # ensiferum
    Он же с Наполи переговоры ведёт и не собирается в Англию.

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  9. parfirchik 27.07.2019 15:25 # parfirchik
    У конониров теперь два воспоминания:

    - когда батя лишил их девственности;
    - когда арсенал купил пепе.

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  10. ska-skvo 27.07.2019 15:22 # ska-skvo
    бля это как ГРОМ!!!!!!!!!!!!!!!! среди ясного неба, АКУЕТЬ ПРОСТО!!!!!!!
    теперь еще и ЭВЕРТОНА СУАРЕСА из бразилии забрать вот это будет вообще ПИЗДЕЦ БОМБА, ну а то что нужны ЦЗ причем топовые, я как понял Арсенал на это хуй забил)))))))))

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  11. coon4 27.07.2019 15:22 # coon4
    Осталось согласовать количество говна которым ещё медиа сервис будет кормить фанатов говносернала до закрытия ТО.

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  12. ray-black 27.07.2019 15:20 # ray-black
    Видать в ипотеку на 100 лет взяли.

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  13. mototroller 27.07.2019 15:17 # mototroller
    Парфирчика и его родственниц никто не ебет
    Поэтому парфирчик умело сосет

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  14. mototroller 27.07.2019 15:11 # mototroller
    Меня и моих родственниц никто не ебет :(
    @ parfirchik

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  15. parfirchik 27.07.2019 15:00 # parfirchik
    Челсеа пидоры, конониры тоже пидоры (я и мои друзья не пидоры).

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  16. hammersmith 27.07.2019 15:00 # hammersmith
    бля, а как же ливерка

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  17. kukuruzzo 27.07.2019 14:59 # kukuruzzo
    арсик топчики, челси пидоры

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  18. manutd4life 27.07.2019 14:52 # manutd4life
    Хоть не в Наполи

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  19. parfirchik 27.07.2019 14:51 # parfirchik
    Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать изданию Baza информацию о покупке «Роснефтью» люксовой итальянской одежды на 1,3 миллиона евро.

    "Я не буду отвечать на ваши вопросы! Вы никто, понимаете? Мы вас считаем за говно. И на вопросы ваши отвечать не собираемся".

    Росеян жиденьким даже рузке холоп лео поливает.

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  20. blackdreamer 27.07.2019 14:47 # blackdreamer
    ожидание пепе
    реальность - зашекан за 6кк
    типикал нищий орсеноль

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