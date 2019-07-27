"Арсенал" согласовал стоимость Николя Пепе

"Арсенал" достиг договоренности с "Лиллем" о приобретении вингера Николя Пепе за 80 миллионов евро (72 млн. фунтов).

Забив 23 гола в минувшем сезоне за "Лилль", Пепе стал лакомой целью для крупнейших клубов Европы, однако "Арсенал" с самого начала выглядел аутсайдером этой борьбы, учитывая свой ограниченный трансферный бюджет.



Тем не менее, "канонирам" удалось договориться с "Лиллем" о рассрочке. Лондонский клуб разобьет стоимость Пепе в 72 млн. фунтов на несколько платежей.



"Арсеналу" все еще нужно договориться с самим Николя, однако BBC ожидает, что в ближайшие 24-48 часов все формальности будут улажены, и 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара присоединится к команде Унаи Эмери.



BBC подчеркивает, что цену в 72 млн. фунтов согласился заплатить и "Наполи", однако лагерь Пепе отверг вариант с итальянским клубом.



По всей видимости, покупка Пепе будет означать, что "Арсенал" завершит интерес к Уилфриду Захе, предложение по которому в 40 млн. фунтов было отклонено "Кристал Пэлас".



Добавим, что Пепе обычно играет на позиции правого вингера, но также способен действовать в качестве нападающего по схеме 4-4-2.