Карло Кудичини будет работать с резервом "Челси"

"Челси" перевел Карло Кудичини на работу с резервной командой.

На протяжении двух последних лет Кудичини ассистировал главному тренеру "синих" — сперва Антонио Конте, а затем Маурицио Сарри.



Однако еще в начале июля стало известно, что Карло нет места в штабе Фрэнка Лэмпарда, который предпочел работать бок о бок с Джоди Моррисом, Крисом Джонсом, Джо Эдвардсом, Эдди Ньютоном и Энрике Илариу.



Тем не менее, "Челси" не прощается со своим бывшим голкипером. Как стало известно Evening Standard, итальянец согласился поработать с резервной командой, хотя его точная роль неясна.



Кудичини уже приступил к своей новой работе и в минувшую среду был замечен на матче резерва "Челси" против "Ньюпорта".