Азар уверен, что Пулишич сможет стать большой звездой
Плеймейкер "Реала" Эден Азар считает, что новичок "Челси" Кристиан Пулишич способен вырасти в одного из лучших игроков в мире.
Ранее этим летом "Челси" отпустил Азара в "Реал" по сделке стоимостью 130 миллионов фунтов. В лице Эдена "синие" лишились своего лучшего игрока, отдавшего клубу семь сезонов.
После ухода Азара болельщики "Челси" возлагают большие надежды на Пулишича, и Эден убежден, что 20-летнему американцу по силам его заменить.
"В будущем Пулишич определенно может стать одним из лучших. Он может стать большой звездой. Теперь он в одном из лучших клубов мира... Он очень достойный игрок", — цитирует Азара Daily Mail.
27.07.2019 12:00
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Последние комментарии:
Пацан очень неплох
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Ну ему как бы ещё только 20 лет. Он на год моложе, к примеру, Абрахама. Ещё всё впереди у него, короче.
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ахахаха) все, абсолютно все ссут на гпенсов)
даже азар)
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да Азар уже изжил себя . для АПл - слишком мелкий и перетягивал одеяло на себя как Роналду но забивал при этом не 40-50 а в 3 раза меньше - поэтому Челси и откатился на 3 -5 место
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