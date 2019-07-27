Азар уверен, что Пулишич сможет стать большой звездой

Плеймейкер "Реала" Эден Азар считает, что новичок "Челси" Кристиан Пулишич способен вырасти в одного из лучших игроков в мире.

Ранее этим летом "Челси" отпустил Азара в "Реал" по сделке стоимостью 130 миллионов фунтов. В лице Эдена "синие" лишились своего лучшего игрока, отдавшего клубу семь сезонов.



После ухода Азара болельщики "Челси" возлагают большие надежды на Пулишича, и Эден убежден, что 20-летнему американцу по силам его заменить.



"В будущем Пулишич определенно может стать одним из лучших. Он может стать большой звездой. Теперь он в одном из лучших клубов мира... Он очень достойный игрок", — цитирует Азара Daily Mail.