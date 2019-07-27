Азар уверен, что Пулишич сможет стать большой звездой

Кристиан Пулишич Плеймейкер "Реала" Эден Азар считает, что новичок "Челси" Кристиан Пулишич способен вырасти в одного из лучших игроков в мире.

Ранее этим летом "Челси" отпустил Азара в "Реал" по сделке стоимостью 130 миллионов фунтов. В лице Эдена "синие" лишились своего лучшего игрока, отдавшего клубу семь сезонов.

После ухода Азара болельщики "Челси" возлагают большие надежды на Пулишича, и Эден убежден, что 20-летнему американцу по силам его заменить.

"В будущем Пулишич определенно может стать одним из лучших. Он может стать большой звездой. Теперь он в одном из лучших клубов мира... Он очень достойный игрок", — цитирует Азара Daily Mail.


Метки Азар, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2019 12:00

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  1. sisyazavr 27.07.2019 13:31 # sisyazavr
    Пацан очень неплох

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  2. lampard78 27.07.2019 12:37 # lampard78
    Ну ему как бы ещё только 20 лет. Он на год моложе, к примеру, Абрахама. Ещё всё впереди у него, короче.

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  3. gunars 27.07.2019 12:28 # gunars
    ахахаха) все, абсолютно все ссут на гпенсов)
    даже азар)

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  4. gidro-met 27.07.2019 12:18 # gidro-met
    да Азар уже изжил себя . для АПл - слишком мелкий и перетягивал одеяло на себя как Роналду но забивал при этом не 40-50 а в 3 раза меньше - поэтому Челси и откатился на 3 -5 место

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