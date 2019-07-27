"Бавария" вступила в переговоры с "Сити" по Сане

Лерой Сане "Бавария", наконец, инициировала контакт с "Манчестер Сити" относительно приобретения вингера Лероя Сане.

До недавних пор чемпионы Бундеслиги общались исключительно с лагерем игрока, а также позволяли себе публично заявлять о намерении переманить Сане.

Получив положительный отклик от Лероя, теперь "Бавария" решилась вступить в переговоры с "горожанами". Этим процессом заведует спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

Как сообщает Daily Mirror, 23-летний игрок сборной Германии остается целью номер один для "Баварии" и может обойтись немецкому топ-клубу в 90 миллионов фунтов.

Ранее главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола неоднократно говорил, что хочет сохранить Сане, но в то же время дал понять, что не будет удерживать Лероя силой.


Метки Бавария, Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 722

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancityman 27.07.2019 11:11 # mancityman
    Да пусть валит

    (ответить)

  2. mc-od 27.07.2019 11:06 # mc-od
    27.05.2019 16:07 # удалить
    mc-od

    Ну за 90-100 лимонов можем подумать, меньше - останется. Скриньте.))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

    Источник: http://fapl.ru/posts/71026/?c=1

    (ответить)

  3. chebrec 27.07.2019 10:02 # chebrec
    Отстегнут по полной и как миленькие продадут

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: