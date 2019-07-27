"Бавария" вступила в переговоры с "Сити" по Сане

"Бавария", наконец, инициировала контакт с "Манчестер Сити" относительно приобретения вингера Лероя Сане.

До недавних пор чемпионы Бундеслиги общались исключительно с лагерем игрока, а также позволяли себе публично заявлять о намерении переманить Сане.



Получив положительный отклик от Лероя, теперь "Бавария" решилась вступить в переговоры с "горожанами". Этим процессом заведует спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.



Как сообщает Daily Mirror, 23-летний игрок сборной Германии остается целью номер один для "Баварии" и может обойтись немецкому топ-клубу в 90 миллионов фунтов.



Ранее главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола неоднократно говорил, что хочет сохранить Сане, но в то же время дал понять, что не будет удерживать Лероя силой.