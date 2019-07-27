"Бавария" вступила в переговоры с "Сити" по Сане
"Бавария", наконец, инициировала контакт с "Манчестер Сити" относительно приобретения вингера Лероя Сане.
До недавних пор чемпионы Бундеслиги общались исключительно с лагерем игрока, а также позволяли себе публично заявлять о намерении переманить Сане.
Получив положительный отклик от Лероя, теперь "Бавария" решилась вступить в переговоры с "горожанами". Этим процессом заведует спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.
Как сообщает Daily Mirror, 23-летний игрок сборной Германии остается целью номер один для "Баварии" и может обойтись немецкому топ-клубу в 90 миллионов фунтов.
Ранее главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола неоднократно говорил, что хочет сохранить Сане, но в то же время дал понять, что не будет удерживать Лероя силой.
27.07.2019 10:00
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Последние комментарии:
Да пусть валит
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27.05.2019 16:07 # удалить
mc-od
Ну за 90-100 лимонов можем подумать, меньше - останется. Скриньте.))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
Источник: http://fapl.ru/posts/71026/?c=1
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Отстегнут по полной и как миленькие продадут
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