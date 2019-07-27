Гвардиола: "Фоден — самый талантливый игрок, что я только видел"

Хосеп Гвардиола и Фил Фоден Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал полузащитника Фила Фодена самым талантливым игроком, с которым ему только довелось поработать.

После своего дебюта в 2017 году, Фоден сыграл 36 матчей за "Сити". Ожидается, что в новом сезоне Фил будет чаще выходить на поле, а в перспективе станет преемником для Давида Сильвы, который покидает "Этихад" следующим летом.

Гвардиола очень высоко котирует 19-летнего англичанина, которого по таланту он ставит даже выше, чем своих подопечных по "Барселоне" Лионеля Месси, Хави и Иньесту.

"Я много раз говорил это во время пресс-конференций, но, возможно, не ему лично: он самый талантливый игрок, что я только видел как футболист или как тренер".

"У него есть все, чтобы стать одним из лучших игроков — и не только в Англии. Его единственная проблема — это то, что его тренер порой не выпускает его в стартовом составе".

"Надеюсь, в будущем он сможет прибавить. Он заслуживает играть постоянно, но он знает, за какую команду выступает, а с его конкурентами это непросто".

"Однако он все понимает и невероятно упорно работает на каждой тренировке. Он знает, что я ценю его. Я здесь, чтобы максимально помочь ему стать тем игроком, которым он может стать. Я практически уверен, что каждый из нас этого добьется", — цитирует Гвардиолу Goal.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. nikemu 27.07.2019 09:11 # nikemu
    Месси просто в шоке, какой-то"голубой" лучше него по мнению лысого шарлатана

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  2. mc-od 27.07.2019 09:06 # mc-od
    Будущий КОРОЛЬ!!! Скриньте.))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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