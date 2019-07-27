Гвардиола: "Фоден — самый талантливый игрок, что я только видел"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал полузащитника Фила Фодена самым талантливым игроком, с которым ему только довелось поработать.
После своего дебюта в 2017 году, Фоден сыграл 36 матчей за "Сити". Ожидается, что в новом сезоне Фил будет чаще выходить на поле, а в перспективе станет преемником для Давида Сильвы, который покидает "Этихад" следующим летом.
Гвардиола очень высоко котирует 19-летнего англичанина, которого по таланту он ставит даже выше, чем своих подопечных по "Барселоне" Лионеля Месси, Хави и Иньесту.
"Я много раз говорил это во время пресс-конференций, но, возможно, не ему лично: он самый талантливый игрок, что я только видел как футболист или как тренер".
"У него есть все, чтобы стать одним из лучших игроков — и не только в Англии. Его единственная проблема — это то, что его тренер порой не выпускает его в стартовом составе".
"Надеюсь, в будущем он сможет прибавить. Он заслуживает играть постоянно, но он знает, за какую команду выступает, а с его конкурентами это непросто".
"Однако он все понимает и невероятно упорно работает на каждой тренировке. Он знает, что я ценю его. Я здесь, чтобы максимально помочь ему стать тем игроком, которым он может стать. Я практически уверен, что каждый из нас этого добьется", — цитирует Гвардиолу Goal.
27.07.2019 09:00
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Месси просто в шоке, какой-то"голубой" лучше него по мнению лысого шарлатана
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Будущий КОРОЛЬ!!! Скриньте.))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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