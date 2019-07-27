Майк Эшли: "Бенитес покинул "Ньюкасл" из-за денег"

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли заявил, что бывший главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес был в первую очередь мотивирован деньгами, оставляя свою работу на Сент-Джеймс Парк" и уезжая в Китай.

Не сумев договориться о продлении своего контракта с "Ньюкаслом", в начале июля Бенитес уехал тренировать "Далянь Ифан", где теперь получает 12 миллионов фунтов.



Приятно считать, что Рафа ушел от "сорок", поскольку не получил поддержки от руководства клуба, однако у Эшли есть собственная версия событий.



"Если выйти и сказать вещи, которые сказал он, можно подумать, что футбол был на первом месте, сам Рафа на втором, а деньги на третьем".



"Но я бы сказал, что деньги были на первом месте, затем сам Рафа, затем клуб на последнем. Он пошел по легкому пути, позарившись на деньги и уехав в Китай. Это расстраивает меня".



"Я бы понял, вернись он в "Реал" или отправься в клуб топ-6 Премьер-Лиги. Однако все было из-за денег, и ему лишь стоило сказать об этом с самого начала".



"Он попросил 50-процентную прибавку к зарплате, и я думаю, он поступил так, потому что знал, что не может продолжать здесь работу. Если бы мы согласились, думаю, нашлось бы что-нибудь еще".



"А теперь каждый думает, что мы потеряли его, потому что поскупились на пару фунтов. Он носил с собой микрофон, а мы нет".



"Я не расстроен им как тренером — он превосходно справлялся со своей работой. Но я недоумеваю, почему фанаты думают, что я не хотел сохранить его".



"Я не самый бесчувственный человек на свете. Почему я не должен хотеть совершенства? Почему я не должен хотеть этого тренера? Обвиняйте меня во многих вещах, но не в этом. Мы не могли сделать больше", — сообщил Эшли Daily Mail.