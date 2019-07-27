Даниэль Джеймс готов к грубой игре

Вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс предупредил защитников Премьер-Лиги, что те потеряют время даром, пытаясь играть против него грубо.

По ходу предсезонного турне "красных дьяволов" по Азии, особенно в матче против "Тоттенхэма" в Шанхае, 21-летний Джеймс несколько раз становился мишенью для соперников.



Оппоненты пытались остановить валлийского новобранца "Юнайтед", играя на грани фола, или даже за гранью, как полузащитник "шпор" Мусса Сиссоко, который вполне мог схлопотать удаление, однако Даниэль к этому готов.



"Если вы видели какие-либо матчи с моим участием из прошлого сезона, то знаете, что подобное происходит со мной почти в каждом матче. Действительно, мне несколько раз жестко досталось против "Тоттенхэма", но это есть буквально в каждом матче. Я привык к этому. Я просто должен подниматься на ноги и не позволять этому влиять на меня".



"Нет, я не переживаю насчет этого, совсем нет. Это всегда будет частью моей игры. Будучи вингером, я всегда буду собирать фолы. Важно лишь то, как ты это выдерживаешь. Я не позволяю, чтобы это проникало в мою голову, и просто продолжаю играть", — цитирует Джеймса The Telegraph.